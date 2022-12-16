بث مباشر مباراة الهلال والباطن "دورينا" في الدوري السعودي الشوط الأول (0-0)

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البث المباشر لمباراة الهلال والباطن

يقدم موقع "الفجر" خدمة البث المباشر لمباراة الهلال والباطن، حيث يبحث عشاق جولة الساحرة من خلال محركات البحث عن مباراة الهلال والباطن، في الجولة التاسعة من روشان السعودي. الدوري.

يلتقي فريق الهلال نظيره فريق الباطن، على ملعب الأمير فيصل بن فهد «الملز» في مدينة الرياض، في إطار منافسات الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين

بث مباشر مباراة الهلال والباطن

يدخل فريق الهلال المباراة محتلا المركز الرابع في ترتيب الدوري السعودي برصيد 17 نقطة، بينما يحتل الباطن المركز الـ16 والأخير بنقطة واحدة.

موعد مباراة الهلال والباطن

تقام مباراة الهلال ضد الباطن في الدوري السعودي اليوم الجمعة 16 ديسمبر 2022، على ملعب الأمير فيصل بن فهد «الملز» في مدينة الرياض، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة.

مشاهدة مباراة الهلال والباطن في الدوري السعودي

تذاع مباراة الهلال والباطن في الدوري السعودي، عبر قنوات شركة الرياضة السعودية SSC SPORTS.