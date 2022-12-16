مواجهات قوية الشمس واتحاد الشرطة وبهتيم والمرج وبنها في القسم الثالث

تنطلق السبت في الثانية والنصف عصرًا مباريات الجولة الاخيرة للدور الأول من مجموعة القاهره بدورى القسم للثالث.



1- الو ايجيبت مع بهتيم



يشهد ستاد الدفاع الجوي رقم 7 لقاء مرتقب بين فريق الو ايجيبت متصدر المجموعة بقيادة عمرو الدالى برصيد 27 نقطة مع فريق بهتيم صاحب المركز السابع بقيادة ياسر عمر برصيد 11 نقطة



وشهدت الجولة الماضية فوز ألو إيجيبت على المرج بهدفين مقابل هدف، بينما تلقى بهتيم الهزيمة من فريق اتحاد الشرطة بهدفين نظيفين.



- اتحاد الشرطة مع اسكو



على ملعب اتحاد الشرطة بالدراسة يلتقي فريق اتحاد الشرطة وصيف المجموعة بقيادة توفيق صقر برصيد 26 نقطة مع فريق اسكو صاحب المركز التاسع بقيادة اشرف ابو رجيله برصيد 19 نقطة.



وشهدت الجولة الماضية فوز فريق اتحاد الشرطة على فريق بهتيم بهدفين نظيفين، بينما تلقى اسكو الهزيمة من فريق إتش إف سي بهدفين دون رد.

3- الشمس مع الماظه

يستضيف ستاد الشمس لقاء صعب بين فريق

الشمس صاحب المركز الثالث بقيادة طه شحاته مع فريق الماظه صاحب المركز الحادي عشر بقيادة صالح خلف برصيد 9 نقاط.



وشهدت الجولة الماضية فوز الفريقين

فاز فريق الشمس على فريق طوخ بهدف دون رد، بينما فاز الماظة على مركز شباب بطا بخماسية نظيفة.



4- إتش إف سي مع طوخ



على ملعب كهرباء شمال القاهرة يقام لقاء فريق إتش إف سي التاسع بقيادة محمد عباس برصيد 11 نقطة مع فريق طوخ صاحب المركز الثاني عشر بقيادة محمد شعراوى برصيد 8 نقاط.



شهدت الجولة الماضية فوز فريق إتش إف سي على فريق اسكو بهدفين نظيفين، كما تلقى فريق طوخ الهزيمة من فريق الشمس بهدف دون رد .



5- شبين القناطر مع المرج



على ملعب نادي شبين القناطر يواجه فريق شبين القناطر صاحب المركز العاشر بقيادة احمد صوابى برصيد 9 نقاط فريق المرج صاحب المركز السادس بقيادة محمود ابو الذهب برصيد 15 نقطة.



وشهدت الجولة الماضية فاز فريق شبين القناطر على فريق البلاستيك بهدفين نظيفين، بينما تلقى فريق المرج الهزيمة من فريق الو ايجيبت بهدفين مقابل هدف.



6- شباب بطا مع بنها



على ملعب شباب بطا لقاء دربي بنها بين فريق

شباب بطا صاحب المركز الثامن بقيادة محمد عابدين برصيد 11 نقطة مع فريق بنها صاحب المركز الرابع بقيادة احمد المصري برصيد 20 نقطة.



وشهدت الجولة الماضية خسارة بطا من فريق الماظة بخماسية نظيفة، بينما حصل فريق بنها على راحة

ترتيب المجموعة

1-الو إيجيبت 27 نقطة

2-الشرطه 26 نقطة

3-الشمس 26 نقطة

4-بنها 20 نقطة

5-اسكو 19 نقطة

6-المرج 15 نقطة

7-بهتيم 11 نقطة

8- شباب بطا 11 نقطة

9-إتش اف سى 11 نقطة

10-شبين القناطر 9 نقاط

11-الماظه 9 نقاط

12- شباب طوخ 8 نقاط

13-البلاستيك 8 نقاط