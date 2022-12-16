يواجه الكثير من الطلاب، صعوبة في التعامل مع امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، خاصة أنها تطلب مزيد من التشجيع على المذاكرة بعد فصل دراسي طويل، بالإضافة إلى المراجعة على ما درسه الطالب وتنظيمه للوقت.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، فيما يلي، نصائح هامة للطلاب استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الأول 2023، وهي على النحو التالي:-

تحديد وقت مخصص للمذاكرة

يجب على الطلاب تنظيم وقت مخصص، يستطيع خلاله دراسة مختلف المواد الدراسية والمراجعة عليها، مع تنظيم الوقت بحيث يستطيع الجمع بين كل المواد، حتى لا تأتي فترة الامتحانات، وتكون المواد الدراسية متراكمة عليه.

دعم الوالدين والمتابعة مع الطالب

والطالب خلال هذه المرحلة، تزداد الضغوط عليه، مع اقتراب انتهاء العامل الدراسي، وفترة الامتحانات، ويكون بحاجة إلى مزيد من التشجيع من الوالدين، حتىت يتخطى هذه المرحلة ويحقق التفوق.

خطورة الهواتف الذكية

يجب على الطالب الحذر جيدا من استخدام الهواتف الذكية، خاصة في فترة الامتحانات، لأنها تؤدي إلى تضييع وقت الطالب، وتؤثر بشكل سلبي عليه، وينبغي استخدامها خلال هذه الفترة في مشاهدة الفيديوهات التعليمية،والتواصل مع المعلمين حال وجود جزء لا يستطيع فهمه جيدا.

حل امتحانات متعددة وسابقة

وينبغي على الطالب أثناء استعداده، أن يحل تدريبات وامتحانات مختلفة وسابقة، لأنها تزيد من وعي الطالب في معرفة كيفية الإجابة على الأسئلة في الامتحان، وتوقع طبيعة الأسئلة وصياغتها.

المذاكرة لساعات طويلة مفهوم خاطئ

ويجب على الطالب أثناء فترة ما قبل الامتحانات ممارسة الرياضة بشكل دوري، وتنظيم وترتيب الوقت بين المواد بشكل جيد، وأن المذاكرة لساعات طويلة من ضمن المفاهيم الخاطئة لدي الطلاب، وأن المفهوم الحقيقي يكون في مقدار إلمام الطالب للمواد الدراسية خلال فترة المذاكرة.