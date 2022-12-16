مقتل 88 عنصرًا إرهابيًا في عمليات للجيش الصومالي

عربي ودولي
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قُتل 88 عنصرا من ميليشيات الخوارج الإرهابية خلال عملية للجيش الصومالي بالتعاون مع الشركاء الدوليين بمنطقة " جهي " بإقليم شبيلي السفلى بولاية جنوب غرب البلاد.
 

وقال نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة الصومالية عبد الرحمن يوسف، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الصومالية، إن هذه العملية المخططة أسفرت عن مقتل 88 إرهابيا بينهم قيادات.
 


وأعرب المسؤول الصومالي عن امتنانه للسكان المحليين والأصدقاء الدوليين الذين ساهموا في هذه العمليات الناجحة للقضاء على مليشيات الخوارج الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة.
 

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