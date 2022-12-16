حالة الطقس غدا السبت 17/12/2022 ودرجات الحرارة المتوقعة

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حالة الطقس غدا
حالة الطقس غدا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدا، حيث يسود طقس خريفي لطيف على معظم مدن ومحافظات الجمهورية في الصباح الباكر، بينما يكون دافئًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائلًا للحرارة على شمال الصعيد، حارًّا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائلًا للبرودة في أول الليل وباردًا في آخره على معظم الأنحاء.

حالة الطقس غدا

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، أن حالة الطقس غدًا ستكون معتدلة الحرارة، خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما يكون الطقس باردًا في الصباح الباكر وساعات المساء المتأخرة.

تحذير من الأرصاد بسبب الشبورة

وحذرت الأرصاد السائقين على الطرق من الشبورة المائية، حيث تتكون شبورة كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال سيناء ووسط سيناء وشمال الصعيد، وطالبتهم بتوخي الحذر عند القيادة تجنبًا للحوادث.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

وفقًا للبيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تسجل درجات الحرارة المتوقعة في طقس الغد على مدن الجمهورية المختلفة، ما يلي:

- القاهرة 24 - 14

- العاصمة الإدارية 23 - 14

- أكتوبر 24 - 15

- بنها 23 - 15

- دمنهور 23 - 14

- كفر الشيخ 23 - 13

- المنصورة 24 - 15

- دمياط 23 - 15

- بورسعيد 24 - 14

- الإسماعيلية 24 - 12

- السويس 23 - 13

- الزقازيق 24 - 14

- شبين الكوم 24 - 14

- طنطا 23 - 14

- شلاتين 29 - 19

- الإسكندرية 24 - 15

- العلمين الجديدة 24 - 15

- وادي النطرون 24 - 15

- مطروح 23 - 13

- السلوم 23 - 11

- السلوم 23 - 11

- سيوة 22 - 10

- العريش 22 - 14

- رفح 23 - 15

- الطور 25 - 14

- كاترين 18 - 05

- رأس سدر 26 - 12

- نخل 22 - 06

- طابا 24 - 15

- نويبع 25 - 14

- حلايب 25 - 19

- شرم الشيخ 27 - 18

- الغردقة 26 - 16

- مرسى علم 27 - 16

- الفيوم 25 - 12

- بني سويف 25 - 11

- المنيا 25 - 10

- أسيوط 26 - 10

- سوهاج 26 - 11

- قنا 27 - 12

- الأقصر 28 - 13

- أسوان 30 - 14

- الوادي الجديد 26 - 09

- أبو سمبل 26 - 12

- أبو رماد 28 - 19

- رأس حدربة 24 - 20

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