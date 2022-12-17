اسعار الدولار بالبنوك اليوم السبت بعد موافقة صندوق النقد على القرض الجديد

استقرت اسعار صرف الدولار مقابل الجنيه بالبنوك المصرية اليوم الاثنين بعدما وافق المجلس التنفيذي للصندوق على صرف قرض جديد لمصر بقيمة 3 مليارات دولار.

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 17-12-2022:

لبنك الأهلي المصري: 24.61 جنيه للشراء، و24.66 جنيه للبيع.

بنك مصر: 24.59 جنيه للشراء، و24.64 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 24.61 جنيه للشراء بتراجع و24.71 جنيه للبيع

بنك القاهرة: 24.63 جنيه للشراء، و24.70 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 24.65 جنيه للشراء، و24.72 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 24.62 جنيه للشراء، و24.72 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 24.62 جنيه للشراء، و24.72 جنيه للبيع

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 24.69 جنيه للشراء، و24.72 جنيه للبيع.

بنك البركة: 24.62 جنيه للشراء، و24.72 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 24.67 جنيه للشراء، و24.7 2 جنيه للبيع.

صندوق النقد الدولي يوافق على صرف 3 مليارات دولار:

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على تسهيل ائتماني ممدد لمصر بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرًا.

ويصرف الاتفاق لمصر 347 مليون دولار على الفورويقدم برنامج مصر المدعوم من الصندوق حزمة سياسات شاملة بهدف الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتمهيد الطريق لنمو شامل يقوده القطاع الخاص.

وتتضمن الحزمة تحولًا دائمًا لنظام سعر صرف مرن، وسياسة نقدية تستهدف خفض تدريجي للتضخم وضبط أوضاع المالية العامة لضمان مسار هابط للدين العام مع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر احتياجًا.

كما يتضمن إصلاحات هيكلية واسعة النطاق لتقليص بصمة الدولة وتعزيز الحوكمة والشفافية.

وأوضح الصندوق أنه من المتوقع أن يشجع الاتفاق على إتاحة تمويلات إضافية بقيمة 14 مليار دولار من شركاء مصر الدوليين والاقليميين.