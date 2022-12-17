موعد مباراة المغرب وكرواتيا اليوم في كأس العالم قطر 2022

مباراة المغرب وكرواتيا، يخوض المنتخب المغربي مباراة مهمة وحاسمة أمام نظيره الكرواتي من أجل تحديد الفائز بالمركز الثالث في بطولة كأس العالم قطر 2022، بعد خسارة منتخبي المغرب وكرواتيا أمام فرنسا والأرجنتين في مباراتي نصف النهائي.

مباراة المغرب وكرواتيا

ويتساءل عشاق الساحرة المستديرة وتحديدا في ربوع الوطن العربي عن مباراة المغرب وكرواتيا وكافة التفاصيل المتعلقة باللقاء، وسط آمال بتحقيق "أسود الأطلس" برونزية كأس العالم 2022 قطر ونجاز تاريخ جديد للمنتخبات العربية بالمونديال.

وتقدم بوابة الفجر موعد مباراة المغرب وكرواتيا والقنوات الناقلة في السطور التالية:

موعد مباراة المغرب وكرواتيا في كأس العالم قطر 2022

تنطلق مباراة المغرب وكرواتيا في كأس العالم قطر 2022 في تمام الخامسة مساء بتوقيت مصر، الرابعة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، السادسة في المملكة العربية السعودية والبحرين، السابعة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ملعب مباراة المغرب وكرواتيا في كأس العالم قطر 2022

ويستضيف ملعب استاد خليفة الدولي بالعاصمة "الدوحة" مباراة المغرب وكرواتيا لتحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم 2022 الذي تستضيفه دولة قطر ويختتم يوم غد الأحد الموافق الـ18 من ديسمبر الجاري، بمباراة النهائي التي ستجمع بين الأرجنتين وفرنسا.

القنوات الناقلة لمباراة المرب وكرواتيا في كأس العالم قطر 2022

أعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية مالكة حقوق بث مباريات كأس العالم قطر 2022 في منطقة الشرق الأوسط، عن نقل مباراة المغرب وكرواتيا لتحديد المركزين الثالث والرابع عبر فضائياتها المفتوحة، إلى جانب مجموعة قنوات الكأس الرياضية والقنوات المدفوعة التابعة لها.