عاجل.. المالية تطلق برنامج تحفيزي لحث المواطنين على طلب الفاتورة

أكد " دكتور محمد معيط وزير المالية " أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تستعدان لإطلاق برنامج التحفيز " فاتورتك حمايتك وجايزتك "، وهو البرنامج الأول من نوعه الذي يجعل من المواطن شريكًا أساسيًا لإنجاح المنظومة الإلكترونية للضرائب، والتي قطعنا شوطًا كبيرًا كان له الإنعكاس الأكبر على الإيرادات الضريبية المتحققة رغم الظروف الإقتصادية العالمية.

وأوضح دكتور معيط، أن البرنامج يهدف إلى خلق ثقافة ضريبية جديدة تحث وتحفز المواطن من خلالها على طلب الايصال أو الفاتورة من المتاجر والمحلات، وذلك في إطار خطة الدولة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، مُشيرًا إلى أنّ هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع خطوات الدولة في التحول الرقمي والشمول المالي والانتقال إلى المنظومات الإلكترونية مثل منظومة الفاتورة الالكترونية ومنظومة الايصال الالكتروني.

وأوضح " وزير المالية " أنه تم تصميم هذا البرنامج بحيث يتضمن مجموعة من آليات التحفيز، منها حصول المواطن على خصومات وقسائم مجانية للشراء، هذا بالإضافة إلى سحب دوري على جوائز كبرى تصل قيمتها إلى مليون جنيه بصفة دورية، وغيرها من الهدايا والجوائز العينية القيمة.

وأشار " وزير المالية " أن المرحلة التجريبية من البرنامج والتى سيتم إطلاقها فى خمس مولات كبري بالقاهرة لقياس تفاعل المواطن من خلال تقديم خصومات فورية فور إرسال معاملة الشراء من خلال موظف الكاشير بالمحلات المشاركة.

وأضاف وزير المالية أن برنامج " فاتورتك.. حمايتك وجايزتك " سيعمل على تحفيز المجتمع الضريبي لتشجيع المواطنين على التفاعل مع النظم الضريبية وطلب الايصالات أو الفواتير، موضحًا أنّ المادة رقم 74 في قانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها تسمح لوزير المالية بعد موافقة مجلس الوزراء، على تقديم نظام حوافز ضريبية للمواطنين والتجار بما لا يتجاوز نسبة 1% من حصيلة ضريبة القيمة المضافة، لتشجيع المواطنين على طلب الفاتورة الضريبية من التجار.