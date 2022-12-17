الجهاز المركزي للتعبئة العامة: تكــلفــة نقــل الغاز الطبيعى بلغت 2.9 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي

بوابة الفجر

 أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليـوم السبت الموافق      17 /     12 /   2022  النشرة  السنوية لوسائل نقل المواد البترولية والغاز الطبيعي في مصر عام 2021/2022 وأهم مؤشراتها ما يلى: 
• بلــــغ إجمــــالى الكميـات المنقـولة بواســطـة وســائـل نقــل المــواد البتروليــة 105.8 مليون طــن مترى عام 2021/2022مقابل 91.2 مليون طن متــرى عــام 2020/2021بنسبــة  زيادة قدرها 16 % 
• بلــغ اجمالى الكميات المنقولـة من المواد البترولية بواسطة صهاريج السكك الحديدية 311 ألف طن مترى  عـام 2021/ 2022 بمتوسـط تكلفـة نقـل للطن قدرها 79 جنيه مقابل 325.3 ألـف طـن مترى عام 2020/ 2021 بنسبة  انخفاض قدرها 4.4%.
• ِبلغـــت الكــميـات المنقولـــــــة باللـــــــوارى  27.6 مليـــــون طـــــن متــرى عـام 2021/2022 بمتوسط تكلفة نقل للطن قدرها  63  جنيه مقابل 22.5مليــــون طن مترى عام 2020/2021  بنسبة زيادة 22.8 %.
•    بلــغ اعداد خطوط أنابيــب البتـرول الرئيسـيـة 87  خط بإجمالي اطوال6.3 ألف كم  عام 2021/2022  .
• بلغ اجمـــالى الكميــــات المنـــقولة من المواد البترولية متضمنة )المنتجات البترولية، الخــــــام، المتكثفات، البوتاجاز( بواسطـة خطــوط انابيـــب البتــــــرول 67.6 مليـون طـن متــرى عام 2021/2022 بمتوسط تكلفـــة نقــل للطــن علـى التوالـــى قــدرها)   572، 464، 188، 439   ( جنيــه  مقابــل  59.8 مليـــون طــن عـــام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها 13.1%.
• بلغــــت الكميـــات المنقولـــة مــن الزيت الخـــام والمنتجــات البتروليـــة بالنـاقـــلات السـاحليـــة المستأجــرة  10.2 مليـــون طـــن   عــام 2021/ 2022 بمتوسط تكلفــة نقل للطن قدرها 98 جنيه  مقابل  8.6 مليون طــن مــتري عام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها 18.5%.
• بلغت الكميـــات المنقولـــة من الغاز الطبيعى   72.5 مليار متر مكعب  منها 62.8مليار متر مكعب للسوق المحلى  بنسبة 86.7% و9.6 مليار متر مكعب للتصــدير بنسبة 13.3%، بمتوسط تكـلفة نقــل الـمتر المكعـب 0.04 جنيـة عـام 2021/2022 مقابـل 66.7 مليـــار متر مكــعب عام 2020/  2021 بنسبة زيادة قدرها 8.6%.


• بلــغ إجمــالــى تكــلفــة نقــل الكميــات المنقولــة من الغاز الطبيعى  2.9 مليار جنيه بينما بلــغ إجمــالــى تكــلفــة نقــل الكميــات المنقولــة من المواد البترولية 36.3 مليار جنيه عام 2021/2022.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء البترول البترول في مصر

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