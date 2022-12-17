أسعار الذهب عالميا تسجل أكبر انخفاض اسبوعي منذ منتصف نوفمبر

يتجه الذهب لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ منتصف نوفمبر2022، رغم تعافيه بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى الحاجة لمزيد من الرفع في سعر الفائدة للحد من التضخم.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 1791.59 دولار للأوقية لكنه خسر نحو 0.3 بالمئة هذا الأسبوع وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة لتبلغ 1800.20 دولار.

ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الأربعاء سعر الفائدة 50 نقطة أساس كما كان متوقعا وقال جيروم باول رئيس المجلس إن البنك المركزي الأمريكي سيواصل رفع أسعار الفائدة العام المقبل، وذلك على الرغم من تفاقم المخاوف من الركود.

وصعدت الفضة الفورية 0.4 بالمئة إلى 23.14 دولار للأوقية لكنها منخفضة 1.3 بالمئة خلال الأسبوع الجاري حتى الآن.

وخسر البلاتين 1.4 بالمئة ليبلغ 992.43 دولار، وانخفض البلاديوم 4.3 بالمئة إلى 1713.81 دولار بعد أن هبط أكثر من ثمانية بالمئة في الجلسة السابقة ويتجه لأكبر انخفاض أسبوعي في خمسة أشهر.