رابط بث مباشر NOW LIVE مشاهدة مباراة المغرب وكرواتيا مونديال 2022 يلا شوت أون لاين جوال جودة عالية HD

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

مشاهدة مباراة المغرب وكرواتيا مونديال 2022 يختتم المنتخب المغربي مشواره في المونديال بلعب مباراة قوية أمام كرواتيا مساء اليوم السبت لتحديد المركزين الثالث والرابع في المونديال.

وتقام مباراة المغرب ضد كرواتيا على أرض ملعب خليفة بن حمد الدولي بعد أن فشل الفريقان في انتزاع بطاقة التأهل للنهائي.
يأمل المغرب في استكمال مشاركته الاستثنائية في المونديال وتحقيق الميدالية البرونزية لأول مرة في تاريخ أي فريق عربي أو أفريقي، بعد خسارته أمام فرنسا 2-0 في نصف النهاية.

بينما سقط منتخب كرواتيا أمام الأرجنتين بثلاثية نظيفة دون رد بنصف نهائي المسابقة الدولية.

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موعد مباراة المغرب وكرواتيا اليوم في كأس العالم

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت السعودية، الرابعة بتوقيت المغرب.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وكرواتيا في كأس العالم

وتُذاع مباراة المغرب وكرواتيا عبر قنوات:

bein Sports Max 1.

bein Sports Max 2.

bein 4K.

وقناة بي إن سبورت المفتوحة علي قمر النايل سات “bein sport HD”.

طالع | تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الناقلة لمباريات كأس العالم قطر 2022

وأيضا تنقل المباراة على قنوات الكأس القطرية

Alkass EXTRA One HD

Alkass EXTRA TWO HD

وقناة الكأس القطرية المفتوحة ” Alkass One HD” على قمر النايل سات.

معلقو مباراة المغرب وفرنسا في كأس العالم

ويعلق على أحداث مباراة المغرب وكرواتيا عبر قنوات بي إن سبورت، المغربي جواد بدة والعماني عامر الخوذيري.

وعلي قنوات الكأس سيكون السعودي سمير المعيرفي.

يمكنك مطالعة ترددات قنوات مفتوحة ناقلة لـ كأس العالم 2022 من هنا.

 

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