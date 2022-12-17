بث مباشر nOW HD مباراة المغرب ضد كرواتيا في كأس العالم 2022 يلا شوت تويتر أون لاين| مشاهدة مباراة المغرب LIVE جوال جودة عالية تغطية لحظية

مباراة المغرب ضد كرواتيا بث مباشر يلتقى اليوم السبت 17 ديسمبر 2022 المغرب وكرواتيا على ملعب خليفة الدولي على المركز الثالث فى كأس العالم 2022 في تحديد المركز الثالث والرابع بمونديال قطر 2022.

تأهل المنتخب المغربي إلى هذا الدور بعد مباراته التي لعبها ضد المنتخب الفرنسي وتعرض للخسارة بهددف نظيف، في المقابل المنتخب الكرواتي التي تلقى هزيمة من المنتخب الارجنتيني بثلاثية نظافية.

مباراة المغرب وكرواتيا اليوم بث مباشر

المباراة: المغرب ضد كرواتيا

البطولة: كأس العالم 2022

موعد المباراة: السبت 17 ديسمبر 2022

المغرب وكرواتيا مباشر

الساعة 5:00 بتوقيت مصر – الساعة 6:00 بتوقيت السعودية – الساعة 7:00 بتوقيت الامارات – الساعة 6:00 بتوقيت فطر – الساعة 4:00 بتوقيت تونس والمغرب والجزائر

بث مباشر المغرب وكرواتيا اليوم

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