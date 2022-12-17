كورة سيتي مباراة المغرب ضد كرواتيا في كأس العالم بث مباشر

بوابة الفجر

يبحث مشجعو كرة القدم عن مشاهدة مباراة المغرب وكرواتيا لتحديد المركز الثالث في مونديال قطر 2022، حيث سقط أسود الأطلس أمس أمام فرنسا في نصف نهائي مونديال 2022.

وتمكن الديوك من حسم اللقاء بهدفين نظيفين، وقدم المنتخب المغربي أداءً جيدًا أمام فرنسا خاصة في الشوط الثاني. نقدم لكم أدناه موعد مباراة المغرب وكرواتيا لتحديد المركز الثالث في مونديال قطر 2022، وكذلك القنوات الناقلة للمباراة، والتشكيل المتوقع للفريقين.

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موعد مباراة المغرب وكرواتيا لتحديد المركز الثالث في كأس العالم قطر 2022

وعن موعد مباراة المغرب وكرواتيا في كأس العالم قطر 2022، يخوض المنتخب المغربي أخر معاركه في مونديال قطر 2022 يوم السبت المقبل والموافق 17 ديسمبر الجاري ضد منتخب كرواتيا لتحديد المركز الثالث في كأس العالم 2022 على ملعب ستاد خليفة الدولي.

وسوف يستطيع المشجعين مشاهدة مباراة المغرب ضد كرواتيا لتحديد المركز الثالث في كأس العالم قطر 2022، بتمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية وقطر، والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، والساعة الرابعة مساءً بتوقيت المغرب.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وكرواتيا في كأس العالم 2022

وعن القنوات الناقلة لمباراة المغرب وكرواتيا في كأس العالم 2022، من المعروف أن قنوات بين سبورت والكأس الرياضية القطرية تبث مباريات بطولة كأس العالم قطر 2022 بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال القارة الأفريقية، منقسمين 42 مباراة على القنوات المشفرة، و22 مباراة على القنوات المفتوحة.

ويشجع الجمهور العربي والإفريقي منتخب المغرب لحصد المركز الثالث من بطولة كأس العالم 2022، لأن في حالة فوزه على كرواتيا، سوف يكون أول منتخب عربي وأفريقي يصل للمركز الثالث من بطولة كأس العالم على مر التاريخ، ومباراة المغرب وكرواتيا سوف تنقل على القنوات المفتوحة.

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