مشاهدة مباراة المغرب وكرواتيا في كأس العالم اليوم مجانا ياسين تي في

بوابة الفجر

شاهد مباراة المغرب وكرواتيا في المونديال اليوم مجانا مشاهدة مباراة كأس العالم بين المغرب وكرواتيا بالمجان ستكون سهلة لأنها تمثل أفضل وداع للجماهير العربية للعودة المظفرة لأسود الأطلس من المونديال.

مع حلمه بالمركز الثالث، يخوض المنتخب المغربي اليوم المباراة السابعة من مونديال قطر 2022 أمام كرواتيا، على أمل تحقيق نجاح آخر.

يستضيف استاد خليفة الدولي مباراة المغرب وكرواتيا اليوم الساعة 5:00 مساء بتوقيت مصر والساعة 6:00 مساء بتوقيت السعودية وقطر.

يأمل أسود الأطلس في الفوز بميدالية كأس العالم ليصبح أول فريق عربي أو أفريقي يحقق ذلك في المونديال.

لم يتوقع أحد وصول المنتخب المغربي إلى ساحة الميدالية الذهبية في مونديال 2022 بقطر، لأن المنتخب العربي الأفريقي لعب بشكل جيد للغاية، وخسر مباراة واحدة فقط من أصل ست مباريات، وسجل 3 أهداف منها 2 في نصف النهائي. نهائيات.

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من ناحية أخرى، لعب المنتخب الكرواتي، الذي كان ضمن نفس مجموعة المنتخب المغربي في الدور الأول، مباراة تاريخية وأقصي المنتخب البرازيلي في نصف النهائي.

مشاهدة مباراة المغرب وكرواتيا في كأس العالم اليوم مجانا

يمكن مشاهدة مباراة كأس العالم بين المغرب وكرواتيا مجانا عبر قناة بي إن سبورتس أوبن التي أعلنت عن بثها.

أعلنت قناة بي إن سبورتس نقل مباراة المغرب وكرواتيا ضمن مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لكأس العالم في قطر 2022، على القناة العامة، وكذلك على قناة إكسترا كأس.وعلى الرياضية الأرضية المغربية  حبث حصلت على حقوق نقل الدور نصف النهائي.

لإعداد قنوات بين سبورت والكأس، يمكنك استخدام الترددات التالية.

تردد قناة بي إن سبورتس المفتوحة على نايل سات

تردد القناة: 11054-12604
معدل الاستقطاب: أفقي (H).
معدل الترميز: 27500.
معدل تصحيح الخطأ: 4/3.
تردد قناة بي إن سبورتس المفتوحة على عرب سات
تردد القناة: 12379
معدل الاستقطاب: أفقي (H).
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة الكأس المفتوحة

يمكن متابعة قناة الكأس المفتوحة التي ستنقل مباراة المغرب وكرواتيا على نايل سات وأيضًا سهيل است.

تردد قناة الكأس المفتوحة على نايل سات
تردد القناة: 11911
معدل الاستقطاب: أفقي (H)
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 4/3
تردد قناة الكأس المفتوحة على عرب سات
تردد القناة: 12245
معدل الاستقطاب: عمودي (V)
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 

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