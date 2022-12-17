كورة لايف مباراة المغرب وكرواتيا بث مباشر يلا شوت Yalla Shoot شاهد الان البث المباشر لمباراة كرواتيا ضد المغرب

يلا شوت مباراة المغرب وكرواتيا، بث مباشر، تعرف على موعد مباراة المغرب وكرواتيا، وتحديد المركز الثالث لكأس العالم 2022، القناة التي تبث والتشكيلة المنتظرة.

المغرب ضد كرواتيا على الهواء مباشرة في حين فشل أسود الأطلس في عبور العتبة أمام فرنسا في نصف نهائي المونديال، أثبتوا بالتأكيد أن فجوة الإنجاز لديهم لا يمكن أن تقتصر على هذا الدور فقط.

الآن، المغاربة متحمسون للفوز بالميدالية البرونزية، والوصول إلى منصة التتويج وإظهار الجميع أن عملهم الجاد في هذه المسابقة لم يكن سدى.

بث مباشر المغرب وكرواتيا؛ المواجهة الملحمية التي يستضيفها استاد خليفة الدولي في إطار مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في اليوم قبل الأخير من بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022. إنها المباراة التي يطمح فيها منتخب المغرب بإنهاء مسيرته المشرفة في المونديال العربي بالصعود على منصة تتويج عالمية لم يسبقه إليها أحد من المنتخبات العربية أو الإفريقية.



يقدم موقع “الفجر الرياضي” فرصة سانحة لعشاق الساحرة المستديرة من المحيط إلى الخليج لحضور ملحمة تاريخية بمعنى الكلمة تجمع منتخب أسود الأطلس ضد المنتخب الكرواتي، حيث يسعى المنتخبان للحصول على الميدالية البرونزية لتتويج مجهوداتهم الجبارة في المونديال بنسخته القطرية. لا سيما منتخب المغرب الذي قدم مستويات مشرفة للغاية.

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كرواتيا Vs المغرب.

البطولة: كأس العالم 2022 (المركز الثالث).

القنوات الناقلة: beIN Max 1.

الملعب: 499 (أرضية ).

المعلق: غير مدرج.



موعد المباراة:

6:00 مساءًا بتوقيت السعودية.

5:00 مساءًا بتوقيت مصر.

6:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.

6:00 مساءًا بتوقيت الأردن.

6:00 مساءًا بتوقيت سوريا.

6:00 مساءًا بتوقيت لبنان.

6:00 مساءًا بتوقيت العراق.

5:00 مساءًا بتوقيت السودان.

6:00 مساءًا بتوقيت اليمن.

5:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.

4:00 مساءًا بتوقيت تونس.

4:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.