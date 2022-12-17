روابط يلا شوت.. مشاهدة مباراة المغرب وكرواتيا بث مباشر بتاريخ 17-12-2022 كأس العالم المغرب مباشر | يلا شوت الجديد الان المغرب وكرواتيا كورة اون لاين

يلا شوت مباراة المغرب وكرواتيا بث مباشر حيث يبحث ملايين من محبي ومشجعي كرة القدم حول العالم، حيث إن المنتخب القطري سوف يستضيف البطولة، وأولى مباريات كأس العالم 2022 المغرب وكرواتيا.

موقع الفجر يستعرض في السطور التالية مباراة المغرب وكرواتيا افتتاحية كأس العالم 2022، بالاضافة إلى القنوات الناقلة للمباراة المغرب وكرواتيا، وحيث يطمح المنتخب القطري بالفوز على الارجنتين لحصد أول ثلاث نقاط في البطولة.

وتقام هذه المواجهة المنتظرة يوم السبت يوم 17 من ديسمبر الجاري بتمام الساعة السادسة بتوقيت الدوحة (doha) وهو نفس توقيت السعودية ودول الخليج ماعدا الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان. إليكم توقيت المباراة المرتقبة بمختلف دول المنطقة والعالم:

التشكيل المتوقع للمغرب

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: جواد الياميق – أشرف داري – نايف أكرد

خط الوسط: يحيى عطية الله – أشرف حكيمي – سفيان أمرابط – سليم أملاح – عبد الإله الصابيري

خط الهجوم: حكيم زياش – يوسف النصيري

التشكيل المتوقع لكرواتيا

حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش

خط الدفاع: جوسيب يورانوفيتش – ديان لوفرين – يوشكو جفارديول – بورنا سوزا

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش – مارسيلو بروزوفيتش – لوكا مودريتش

خط الهجوم: إيفان بيريسيتش – فلاديمير بيتكوفيتش – ماركو ليفايا

كرواتيا Vs المغرب.

البطولة: كأس العالم 2022 (المركز الثالث).

القنوات الناقلة: beIN Max 1.

الملعب: 499 (أرضية ).

المعلق: غير مدرج.



موعد المباراة:

6:00 مساءًا بتوقيت السعودية.

5:00 مساءًا بتوقيت مصر.

6:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.

6:00 مساءًا بتوقيت الأردن.

6:00 مساءًا بتوقيت سوريا.

6:00 مساءًا بتوقيت لبنان.

6:00 مساءًا بتوقيت العراق.

5:00 مساءًا بتوقيت السودان.

6:00 مساءًا بتوقيت اليمن.

5:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.

4:00 مساءًا بتوقيت تونس.

4:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.