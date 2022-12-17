بث مباشر المغرب وكرواتيا اليوم||لايف يلا شوت جودات متعددة

البث المباشر من المغرب وكرواتيا ؛ المواجهة الملحمية التي استضافها استاد خليفة الدولي في مباراة المركزين الثالث والرابع في اليوم قبل الأخير من مونديال قطر 2022، وهي المباراة التي تطمح فيها الوطنية المغربية لإنهاء مسيرتها المشرفة على المستوى العربي. العولمة. المونديال بالصعود إلى منصة تتويج عالمية لم يسبقها أي من المنتخبات سواء العربية أو الإفريقية.

مشاهدة البث المباشر لمباراة المغرب وكرواتيا

يقدم موقع "الفجر" لمحبي الساحرة المستديرة من المحيط إلى الخليج فرصة مشاهدة ملحمة تاريخية بالمعنى الكامل للكلمة، حيث التقى أسود الأطلس ضد المنتخب الكرواتي، حيث يتطلع الفريقان إلى الخطف. فوز. ميدالية برونزية تتوج جهودهم الجبارة في النسخة القطرية من المونديال. خاصة المنتخب المغربي الذي قدم مستويات مشرفة جدا.

موعد مباراة تحديد المركز الثالث بث مباشر المغرب وكرواتيا

وستجري هذه المواجهة المرتقبة يوم السبت 17 ديسمبر / كانون الأول الساعة السادسة صباحا بتوقيت الدوحة (الدوحة) بالتزامن مع السعودية ودول الخليج، باستثناء الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وكرواتيا بث مباشر

سيشاهد العالم كله مباراة تحديد المركز الثالث في نهاية مونديال قطر 2022، والتي ستذاع حصريا على قنوات bein sports على الهواء مباشرة، بالإضافة إلى مجموعة الكأس عبر قناتها Extra. رابط البث المباشر للمباراة التاريخية للمنتخب المغربي. فيما يلي قائمة بطرق مشاهدة المباراة المنتظرة بث مباشر لمباراة المغرب الكرواتي:

beIN Sport HD Max.

الكأس إضافي.

beIN Connect.

رياضة مغربية.

منصة bein sport الحية (تود).

حقق المنتخب المغربي العربي مفاجأة عالية بدخوله المربع الذهبي لكأس العالم العربي، بعد أن حقق نتائج مبهرة في دور المجموعات وأدوار خروج المغلوب. حيث وصل أسود الأطلس إلى نصف نهائي المونديال بعد فوزه على البرتغال في ربع النهائي، وقبلتهم إسبانيا في دور الـ16. بينما احتل صدارة مجموعته بعد فوزه على بلجيكا وكندا وتعادل في المباريات الافتتاحية لمجموعته مع المنتخب الكرواتي الذي سيواجهه في معركة شرسة على الميدالية البرونزية.

أما المنتخب الكرواتي فقد حقق مفاجأة مدوية أيضا بعد إقصاء البرازيل في ربع النهائي بفوزه عليهم بركلات الترجيح، وحققوا فوزا صعبا وأيضا بركلات الترجيح على الساموراي الياباني في ثمن النهائي. بينما احتل الكروات المركز الثاني في مجموعتهم في الجولة الأولى، خلف أسود الأطلس على وجه الخصوص.

منتخب المغرب ضد كرواتيا

ومن المنتظر أن ينضم وليد الركراكي، مدرب المنتخب المغربي، إلى التشكيلة التالية:

حارس المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، جواد يميك، يحيى عطية الله، نصير مزراوي.

لاعب الوسط: عز الدين عناهي، سليم أملاح، سفيان إمرابط.

الاعتداء: سفيان بوفال، يوسف النصيري، حكيم زياش.

فريق كرواتيا

على الأرجح، سيدخل زلادكو داليتش، مدرب المنتخب الكرواتي، الاجتماع بالأسماء التالية:

الحارس: ليفا كوفيتش.

خط الدفاع: جوارديول، لوفرين، سوسا، يورانوفيتش.

لاعبو الوسط: كوفاسيتش، مودريتش، بروزوفيتش، باساليتش.

خط الهجوم: بيريسيتش، كراماريتش.

فرص الشخص المختار في الحصول على المركز الثالث

على الرغم من وصول المنتخب الكرواتي إلى نهائي النسخة السابقة من مونديال كأس العالم، إلا أن وصوله إلى المربع الذهبي لهذه البطولة خلق مفاجأة مدوية أيضًا، بسبب إقصائه من المنتخب البرازيلي، وهو أحد أبرز المرشحين للبطولة. أغلى لقب في عالم كرة القدم.

أما فريقنا المغربي فقد حقق إنجازًا غير مسبوق ببلوغه المربع الذهبي لمونديال قطر. لتظل هذه المشاركة المشرفة لأسود الأطلس محفورة في ذاكرة العرب والأفارقة بمعلم يربط العرب المستضيفون لكأس العالم لأول مرة ووصول منتخب عربي إلى نصف نهائي مونديال هذا العام سابقة تاريخية.

ونتيجة لذلك، تبدو فرص كلا الفريقين متقاربة للغاية مع تبني تكتيكات متطابقة تقريبًا، ولا يزال المنتخب المغربي متقدمًا نسبيًا، نظرًا للتأييد الجماهيري الكبير من المدرجات المليئة بالمشجعين المغاربة والعرب فيها. جنرال لواء..