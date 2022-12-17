يلا شوت إكسترا مباراة المغرب وكرواتيا بث مباشر | كورة اون لاين مباراة المغرب تحديد المركز كأس العالم 2022 yalla shoot

مشاهدة مباراة المغرب وكرواتيا بث مباشر يختتم منتخب المغرب مشواره الرائع في بطولة كاس العالم 2022 كما بدائه، عندما يلتقى منتخب كرواتيا اليوم 17 ديسمبر 2022، ضمن مباراة تحديد صاحب المركز الثالث في المونديال.

منتخب المغرب ضد كرواتيا للمرة السادسة في تاريخ بطولة كاس العالم، ولكن هذه المرة تختلف عن جميع المشاركات بعد أن وصل المغرب وكرواتيا بث مباشر إلى الدور نصف النهائي.

وسط ترقب من جمهور ومحبي كرة القدم إلى المغرب وكرواتيا بث مباشر الذي سيحصد لقب كأس العالم عقب تحقيق منتخب الأرجنتين فوزًا ساحقًا خلال مباراة صعبة المغرب وكرواتيا.

سيكون العالم أجمع على موعد مع مباراة تحديد المركز الثالث في ختام منافسات كأس العالم فيفا قطر 2022، والتي تذاع بشكل حصري على أثير قنوات بي إن سبورتس bein sports live بالإضافة لمجموعة الكأس عبر قناتها إكسترا، مع العديد من المواقع التي توفر رابط البث المباشر للمواجهة التاريخية لمنتخب المغرب. إليكم قائمة بطرق مشاهدة اللقاء المنتظر بث مباشر لمباراة المغرب وكرواتيا:

بي إن سبورت إتش دي ماكس.

الكأس إكسترا.

بي إن كونكت.

المغربيّة الرياضيّة.

منصة bein sport live (تود).

تبث مجموعة قنوات بي إن سبورتس كأس العالم لكرة القدم 2022 وتمتلك حقوق بث الأحداث في الشرق الأوسط.

وبثت مباريات كأس العالم بين المغرب وكرواتيا على الهواء مباشرة، وكان المشجعون في جميع أنحاء العالم ينتظرون بدء المباراة النهائية لتحديد المركز الثالث، خاصة أنها كانت المرة الأولى التي تقام فيها المونديال في دولة عربية.

كرواتيا Vs المغرب.

البطولة: كأس العالم 2022 (المركز الثالث).

القنوات الناقلة: beIN Max 1.

الملعب: 499 (أرضية ).

المعلق: غير مدرج.



موعد المباراة:

6:00 مساءًا بتوقيت السعودية.

5:00 مساءًا بتوقيت مصر.

6:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.

6:00 مساءًا بتوقيت الأردن.

6:00 مساءًا بتوقيت سوريا.

6:00 مساءًا بتوقيت لبنان.

6:00 مساءًا بتوقيت العراق.

5:00 مساءًا بتوقيت السودان.

6:00 مساءًا بتوقيت اليمن.

5:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.

4:00 مساءًا بتوقيت تونس.

4:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.