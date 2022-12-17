يلا شوت بلس مشاهدة مباراة المغرب وكرواتيا بث مباشر | كورة ستار لايف croatia vs morocco المغرب ضد وكرواتيا كورة اون لاين الجديد الان يلا لايف كأس العالم

مباراة المغرب وكرواتيا بث مباشر حيث يزداد البحث من ملايين ومحبي ومشجعي كرة القدم حول العالم، حيث أن دولة قطر تستضيف البطولة، مباريات كأس العالم 2022 المغرب وكرواتيا.

الفجر الرياضي يستعرض في السطور التالية بث مباراة المغرب وكرواتيا كأس العالم 2022، بالاضافة إلى القنوات الناقلة للمباراة المغرب وكرواتيا، وحيث يطمح المنتخب المغربي بالفوز على الكرواتيا لحصد المركز الثالث في البطولة.

بعد أن حقق المنتخب المغربي العربي نتائج مبهرة في دور المجموعات ومرحلة خروج المغلوب، اقتحم الكتيبة الذهبية في مونديال العرب هذه وخلق مفاجأة أخرى من العيار الثقيل. وصل أسود الأطلس إلى نصف نهائي المونديال بعد فوزه على البرتغال في ربع النهائي، وتواجههم إسبانيا في دور الـ16. وتصدر المجموعة بعد فوزه على بلجيكا وكندا وتعادل مع المنتخب الكرواتي في المباراة الافتتاحية لمرحلة المجموعات، وسيبدأ معركة شرسة على الميدالية البرونزية مع المنتخب الكرواتي.

أما المنتخب الكرواتي فقد حقق انتصارًا ساحقًا بعد فوزه على البرازيل بركلات الترجيح في ربع النهائي، كما تغلب في النهائي على فريق الساموراي بركلات الترجيح وحقق فوزًا صعبًا. واحتل المنتخب الكرواتي المركز الثاني في المجموعة بالدور الأول خاصة خلف أسود الأطلس.

سيدخل المديران الفنيان للمنتخبين هذه المباراة بتكتيك متوازن للظفر بالمركز الثالث لأعرق البطولات العالمية بكرة القدم، ومن المعلوم أن المنتخبان كان قد تواجها في افتتاح المونديال، حيث انتهت تلك المواجهة بالتعادل السلبي. لنلقي نظرة على التشكيل المحتمل للمنتخبين:

كرواتيا Vs المغرب.

البطولة: كأس العالم 2022 (المركز الثالث).

القنوات الناقلة: beIN Max 1.

الملعب: 499 (أرضية ).

المعلق: غير مدرج.



موعد المباراة:

6:00 مساءًا بتوقيت السعودية.

5:00 مساءًا بتوقيت مصر.

6:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.

6:00 مساءًا بتوقيت الأردن.

6:00 مساءًا بتوقيت سوريا.

6:00 مساءًا بتوقيت لبنان.

6:00 مساءًا بتوقيت العراق.

5:00 مساءًا بتوقيت السودان.

6:00 مساءًا بتوقيت اليمن.

5:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.

4:00 مساءًا بتوقيت تونس.

4:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.