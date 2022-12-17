مباراة المغرب وكرواتيا بث مباشر يلا شوت Yalla Shoot الآن مباراة تحديد المركز الثالث والرابع السبت 17-12-2022
مباراة المغرب وكرواتيا بث مباشر، يواجه المنتخب الكرواتي مساء يوم السبت نظيره المغربي، في مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس العالم (قطر 2022)، على أرضية ملعب " خليفة الدولي ".
وستنقل المباراة على قناة بي إن ماكس 1 وسيعلق عليها جواد بده وعامر الخوذيري، كما ستنقل على المباراة الكأس اكسترا 1 وسيعلق عليها أحمد الطيب
وستنطلق المباراة الساعة 6:00 بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 5:00 بتوقيت مصر وفلسطين، الساعة 7:00 بتوقيت الإمارات، الساعة 4:00 بتوقيت المغرب والجزائر وتونس.
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