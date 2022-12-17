بين ماتش مشاهدة مباراة المغرب وكرواتيا بث مباشر فى العارضة | يلا شوت الجديد المغرب ضد كرواتيا روابط كورة لايف المغرب الان yalla shoot

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الفجر الرياضي
المغرب ضد كرواتيا
المغرب ضد كرواتيا روابط كورة لايف

يحتاج مارسيلو بروزوفيتش إلى التقييم بعد طرده من مباراة الأرجنتين. في مكان آخر في المنتخب الكرواتي، يمكن أن يحل يوسيب سوتالو محل يوسكو جوارديول، الذي يعاني من مشكلة في القدم.

وصلت كرواتيا إلى نصف النهائي بعد أن احتلت المركز الثاني في المجموعة السادسة قبل أن تتعادل 1-1 مع اليابان والبرازيل بركلات الترجيح.

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لمشاهدة البث المباشر الآن “المغرب وكرواتيا” اضغط هنا

وتصدر المغرب المجموعة السادسة ثم تغلب على إسبانيا بركلات الترجيح في ربع النهائي والبرتغال 1-0.

وعليه فإن حظوظ المنتخبان تبدو متقاربة إلى حد بعيد مع انتهاج نفس التكتيك تقريبًا، وتبقى كفة المنتخب المغرب راجحة نسبيًا نظرًا للمؤازرة الجماهيرية الكبيرة من المدرجات التي تغص بالمشجعين المغاربة والعرب عمومًا.

كرواتيا Vs المغرب.
البطولة: كأس العالم 2022 (المركز الثالث).
القنوات الناقلة: beIN Max 1.
الملعب: 499 (أرضية ).
المعلق: غير مدرج.

موعد المباراة:
6:00 مساءًا بتوقيت السعودية.
5:00 مساءًا بتوقيت مصر.
6:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.
6:00 مساءًا بتوقيت الأردن.
6:00 مساءًا بتوقيت سوريا.
6:00 مساءًا بتوقيت لبنان.
6:00 مساءًا بتوقيت العراق.
5:00 مساءًا بتوقيت السودان.
6:00 مساءًا بتوقيت اليمن.
5:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.
4:00 مساءًا بتوقيت تونس.
4:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.

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