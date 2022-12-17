يلا لايف مباراة المغرب ضد كرواتيا في كأس العالم 2022

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

بث مباراة المغرب وكرواتيا على الهواء مباشرة ؛ حدد المنتخب المغربي موعدا مع المنتخب الكرواتي في مونديال قطر 2022 لتحديد المركز الثالث، بعد خسارته أمام فرنسا بهدفين دون رد، لكن رغم الخسارة التي تكبدها إلا أن أسود الأطلس نال احترام وتقدير العالم العربي كله، وبلغ نصف النهائي. وتنافس على المركزين الثالث والرابع، ليصبح أول فريق عربي يصل إلى المربع الذهبي في البطولة بأكملها.

موعد مباراة المغرب وكرواتيا بث مباشر كأس العالم 2022

من المقرر أن تقام مباراة المغرب وكرواتيا بث مباشر لتحديد المركز الثالث في كأس العالم يوم السبت القادم الموافق 17 ديسمبر 2022 علي ستاد خليفة الدولي في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت المغرب والسادسة بتوقيت السعودية والخامسة بتوقيت مصر

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القنوات الناقلة بث مباشر لمباراة المغرب وكرواتيا

سيكون العالم أجمع على موعد مع مباراة تحديد المركز الثالث في ختام منافسات كأس العالم فيفا قطر 2022، والتي تذاع بشكل حصري على أثير قنوات بي إن سبورتس bein sports live  بالإضافة لمجموعة الكأس عبر قناتها إكسترا، مع العديد من المواقع التي توفر رابط البث المباشر للمواجهة التاريخية لمنتخب المغرب. إليكم قائمة بطرق مشاهدة اللقاء المنتظر بث مباشر لمباراة المغرب وكرواتيا:

بي إن سبورت إتش دي ماكس.
الكأس إكسترا.
بي إن كونكت.
المغربيّة الرياضيّة.
منصة bein sport live (تود).

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