يلا كورة مباراة المغرب وكرواتيا بث مباشر ‏Morocco VS Croatia || يلا شوت رابط بث مباشر مباراة كرواتيا ضد المغرب koora live كورة لايف

كورة لايف، مباراة المغرب وكرواتيا، على الهواء مباشرة، في غضون ساعات قليلة تتوج متعة كرة القدم لكأس العالم 2022 بالمباراة النهائية بين المنتخبين الوطنيين المغربي والكرواتي قبل مغادرة الدوحة للعودة إلى أرضهم. يمكنك مشاهدة المباريات الجماعية القوية بعدة طرق، لأن القنوات التي تبث المباريات تصل إلى 75 قناة مشفرة ومفتوحة حول العالم.

يمكن بث مباراة المغرب وكرواتيا اليوم على الهواء مباشرة على موقعنا، وقد أعلنت قناة بي إن سبورت أنها ستعرض اللعبة مجانًا عبر قناتها المفتوحة، وستعرض قناة قطر الكاس مشاهدة المباراة والقنوات المشفرة عبر قناتها المفتوحة، وقناة المغرب الأرضية.

يوفر موقعنا ‘‘الفجر الرياضي‘‘ مشاهدة مباشرة لمباراة المغرب وكرواتيا اليوم السبت 17 ديسمبر 2022، وتبدأ المباراة في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، على ان تلعب على استاد خلفية الدولي في تمام الساعة الرابعة بتوقيت المغرب، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة. وتعتبر المباراة هي الاولى للمنتخب المغربي الذي خسر في نصف النهائي امام فرنسا بهدفين، وتمكن الاسود من الوصول إلى مركز لم يصل اليه منتخب عربي من قبل أو افريقي، كما يدخل المنتخب الكرواتي المباراة بعد خسارة كبيرة امام المنتخب الارجنتيني.

كرواتيا Vs المغرب.

البطولة: كأس العالم 2022 (المركز الثالث).

القنوات الناقلة: beIN Max 1.

الملعب: 499 (أرضية ).

المعلق: غير مدرج.



موعد المباراة:

6:00 مساءًا بتوقيت السعودية.

5:00 مساءًا بتوقيت مصر.

6:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.

6:00 مساءًا بتوقيت الأردن.

6:00 مساءًا بتوقيت سوريا.

6:00 مساءًا بتوقيت لبنان.

6:00 مساءًا بتوقيت العراق.

5:00 مساءًا بتوقيت السودان.

6:00 مساءًا بتوقيت اليمن.

5:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.

4:00 مساءًا بتوقيت تونس.

4:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.