مشاهدة مباراة المغرب وكرواتيا كورة 365

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

مشاهدة مباراة المغرب وكرواتيا، يواجه المنتخب المغربي نظيره المنتخب الكرواتي في مباراة تحديد المركز الثالث في مونديال 2022 التي تقام في قطر اليوم السبت 17 ديسمبر 2022 على استاد خليفة الدولي. بعد هزيمة كرواتيا من المنتخب الأرجنتيني بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

توقيت مباراة المغرب امام كرواتيا

حيث تنطلق المباراة الساعة 4 مساء بتوقيت تونس والمغرب والجزائر والساعة 5 مساء بتوقيت مصر والسودان وليبيا.

بينما الساعة 6 مساء بتوقيت السعودية واليمن والبحرين وقطر والعراق وسوريا وفلسطين ولبنان والاردن والكويت. والساعة 7 مساء بتوقيت الامارات

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المعلق علي المباراة

ويتولى مهمة التعليق علي المباراة التي من خلالها يتم تحديد المركز الثالث في كأس العالم المعلق جواد بدة علي قناة bein sports Max1 بينما المعلق هشام فرج علي المغربية الرياضية.

القنوات الناقله للمباراة

حيث تذاع مباراة منتخب المغرب امام منتخب فرنسا في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم علي قناة والكأس إكسترا 1

يينما علي قناة bein sports Max1 والمغربية الرياضية الناقل الحصري لكافة مباريات كأس العالم قطر بمنطقة إفريقيا والشرق الاوسط.

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