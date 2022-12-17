يلا شوت الجديد. بث مباشر المغرب وكرواتيا يلا شوت yalla shoot || كورة ستار لايف مشاهدة مباراة المغرب وكرواتيا بث مباشر اليوم يلا شوت في كأس العالم

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الفجر الرياضي
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بث مباشر المغرب وكرواتيا يلا شوت yalla shoot

شاهد مباراة المغرب وكرواتيا، المواجهة الشرسة بين المنتخبات الثلاثة والاربعة في مونديال قطر 2022، والنهائيات ستحدد من سيخرج ويحصل على الميدالية البرونزية، المغرب تحت ضغط كبير. بث مباشر لإنه إذا لم يكتمل الانجاز ستحصل على ميدالية وبعد التقدم إلى النهائيات يمكن القول ان دافع اسود الاطلس اصبح اقوى وقد اتت الفرصة. قد يكون الفوز في مباراة اليوم مبررًا، فكل المواصفات والمؤشرات تقول إننا سنشهد مباراة لا تنفصم، تعيش المغرب ضد كرواتيا، يلا شوت.

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لمشاهدة البث المباشر الآن “المغرب وكرواتيا” اضغط هنا

المغرب وكرواتيا كورة لايف ليقرر المركز الثالث وصل المغرب إلى أعلى نقاط مسيرته في مونديال قطر، ولم يعتقد أحد أن المغرب سيكون في فريق المربع الذهبي ويحقق هذه النجاحات، لكنه جاء عن الجدارة والفضيلة. إن لاعبي المنتخب المغربي يصنعون منهم. زاد ورفع مستوى طموحات جماهيرهم وشعبهم بشكل كبير.

ولم يقتصر الامر علي جماهيرهم فقط بل العالم العربي بأكمله كان يؤازرهم بداية من رحلته بالبطولة، وكانوا يحققوا الانجازات بشكل متتالي، لكن توقف كل هذا من بوابة فرنسا، فارق الامكانيات بشكل ملحوظ لصالح الديوك الفرنسية الذي حسم الامور في السيمي فاينال وفازوا بهدفين دون رد، لكن قدم اسود الاطلس مباراة جيدة لكنه لم يكن موفق بالهدف المبكر الذي استقبلت شباكه ليس اكثر من ذالك، هو الذي زاد الامور صعوبة مما جعل قبضة اللقاء في يد الفرنسيين، بث مباشر المغرب وكرواتيا الاسطورة.

كرواتيا Vs المغرب.
البطولة: كأس العالم 2022 (المركز الثالث).
القنوات الناقلة: beIN Max 1.
الملعب: 499 (أرضية ).
المعلق: غير مدرج.

موعد المباراة:
6:00 مساءًا بتوقيت السعودية.
5:00 مساءًا بتوقيت مصر.
6:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.
6:00 مساءًا بتوقيت الأردن.
6:00 مساءًا بتوقيت سوريا.
6:00 مساءًا بتوقيت لبنان.
6:00 مساءًا بتوقيت العراق.
5:00 مساءًا بتوقيت السودان.
6:00 مساءًا بتوقيت اليمن.
5:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.
4:00 مساءًا بتوقيت تونس.
4:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.

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