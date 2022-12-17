يلا شوت مباراة كرواتيا والمغرب بث مباشر اليوم || مشاهدة مباراة المغرب وكرواتيا فى العارضة بث مباشر اليوم

بث مباشر مباراة كرواتيا والمغرب، الجماهير في جميع أنحاء العالم وعشاق الكرة الساحرة ينتظرون المباراة العاطفية والحاسمة القادمة لتحديد المركز الثالث في مونديال 2022، والتي تقام اليوم السبت 17 ديسمبر 2022 مباراة بين منتخب المغرب وخصمه منتخب كرواتيا وأهم عمليات البحث في هذا الصدد. وانتشرت مباراة كرة القدم بين كرواتيا والمغرب، على الهواء مباشرة لمشاهدة الأحداث والأحداث على الإنترنت المباراة بين الفريقين.

بعد أن فشل الفريقان في المصالحة مع الأرجنتين وفرنسا في نصف نهائي المونديال، حيث فازت الأرجنتين ثلاث مرات على فوز. فازت كرواتيا وفرنسا مرتين على المغرب. ومن المقرر أن تلعب فرنسا والأرجنتين المباراة النهائية لكأس العالم يوم غد الأحد 18 ديسمبر 2022.

نعرض لكم عبر موقع “الفجر الرياضي” مباراة كرواتيا والمغرب بث مباشر اليوم السبت 17 ديسمبر 2022 لتحديد المركز الثالث والرابط في مونديال قطر 2022، والذي يعد لقاء مصيري ومرتقب لتحديد ومعرفة المنتخب الفائز ببرونزية البطولة التي استضافاتها دولة قطر في الفترة من 20 نوفمبر 2022 وحتى 18 ديسمبر 2022 بمشاركة 32 منتخبًا من دول العالم في النسخة رقم 22 من المونديال.

والتي تقام لأول مرة في دولة عربية، وسوف تقوم قناة beIN Sports المفتوحة بنقل المباراة في بث مباشر وحصري مجانًا عبر شاشتها، والتي يصحبنا خلالها بتعليق الرياضي المميز المعلق “جواد بدة”، ويتاح لكافة المشاهدين ضبط تردد القناة على أجهزة الاستقبال من خلال الآتي:

كرواتيا Vs المغرب.

البطولة: كأس العالم 2022 (المركز الثالث).

القنوات الناقلة: beIN Max 1.

الملعب: 499 (أرضية ).

المعلق: غير مدرج.



موعد المباراة:

6:00 مساءًا بتوقيت السعودية.

5:00 مساءًا بتوقيت مصر.

6:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.

6:00 مساءًا بتوقيت الأردن.

6:00 مساءًا بتوقيت سوريا.

6:00 مساءًا بتوقيت لبنان.

6:00 مساءًا بتوقيت العراق.

5:00 مساءًا بتوقيت السودان.

6:00 مساءًا بتوقيت اليمن.

5:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.

4:00 مساءًا بتوقيت تونس.

4:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.