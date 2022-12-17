تابع لايف مباراة المغرب وكرواتيا لحظة بلحظة على قنوات beIN Sports المفتوحة.. يلا شوت حصري مباراة المغرب وكرواتيا بكأس مونديال قطر 2022

تنطلق اليوم السبت 17 ديسمبر 2022 مباراة قوية ونارية لتحديد المنتخب الفائز بالمركز الثالث في بطولة كأس العالم 2022، والتي تقام بين منتخبي المغرب وكرواتيا، على ملعب “ستاد خليفة” بقطر، والتي تنطلق في تمام الساعة الرابعة مساءًا بتوقيت المغرب، والخامسة مساءًا بتوقيت مصر، والسادسة بتوقيت السعودية، والسابعة مساءًا بتوقيت الإمارات.

في حين فشل أسود الأطلس في تجاوز نصف نهائي كأس العالم أمام فرنسا في قطر، فقد أثبتوا بما لا يدع مجالًا للشك أن إنجازاتهم التاريخية لا يمكن أن تتوقف عند هذا الدور. يأمل المنتخب المغربي الحالي في الحصول على ميدالية برونزية يمكنها التأهل والوقوف على منصة التتويج وإثبات للجميع أن عملهم الجاد في هذه البطولة لم يكن سدى بسبب الرياح العاتية.

لذا سيتعين عليهم التنافس مع العداء الأخير- حتى، بدأ الفريق الكرواتي الأكثر صعوبة المنافسة. النسخة التي خسرت بدورها 3-0 أمام المنتخب الأرجنتيني، في المقال التالي سنعرض لكم موعد مباراة المنتخب المغربي وكرواتيا لتحديد المركز الثالث وعبر القنوات لمونديال قطر 2022..

هناك الكثير من الأبحاث حول موعد مباراة المغرب وكرواتيا من خلال مواقع الإنترنت والمواقع الرياضية من قبل الكثير من الجماهير. موعد مباراة منتخب المغرب ضد منتخب كرواتيا في اختيار المركز الثالث بكأس قطر 2022 هو يوم السبت الموافق 17 من شهر ديسمبر لعام 2022، على أرض استاد خليفة الدولي، من المرجح أن تكون بداية المباراة في نحو الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت دولة المغرب، والساعة السادسة مساءً بتوقيت قطر والمملكة العربية السعودية والساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر.

كرواتيا Vs المغرب.

البطولة: كأس العالم 2022 (المركز الثالث).

القنوات الناقلة: beIN Max 1.

الملعب: 499 (أرضية ).

المعلق: غير مدرج.



موعد المباراة:

6:00 مساءًا بتوقيت السعودية.

5:00 مساءًا بتوقيت مصر.

6:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.

6:00 مساءًا بتوقيت الأردن.

6:00 مساءًا بتوقيت سوريا.

6:00 مساءًا بتوقيت لبنان.

6:00 مساءًا بتوقيت العراق.

5:00 مساءًا بتوقيت السودان.

6:00 مساءًا بتوقيت اليمن.

5:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.

4:00 مساءًا بتوقيت تونس.

4:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.