بث مباشر.. مشاهدة مباراة المغرب وكرواتيا في كأس العالم 2022 بجودة عالية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

مشاهدة مباراة كرواتيا والمغرب فرصة لمشتركينا لحضور مواجهة تاريخية بكل ما في الكلمة من معنى.

فرضت مباراة المغرب وكرواتيا نفسها كواحدة من أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها beIN SPORTS نظرًا لقيمة الفريقين ورغبتهما الكبيرة في إنهاء مشاركتهما في مونديال FIFA قطر 2022 ™ بأفضل طريقة. ممكن من خلال تحقيق المركز الثالث.

لمشاهدة مباراة المغرب وكرواتيا بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة المغرب وكرواتيا بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة المغرب وكرواتيا بث مباشر ( اضغط هنا )

سيختار كل من كرواتيا والمغرب تشكيلتين أساسيتين قويتين في مباراة تحديد المركز الثالث لكأس العالم اليوم السبت، على الرغم من أن الإصابات تعيق الفريقين، بصرف النظر عن خيبة الأمل الواضحة بسبب الغياب عن المباراة النهائية، كان فريق المدرب الكرواتي زلاتكو داليتش خاليًا إلى حد كبير من مخاوف الإصابة طوال فترة وجودهم في قطر، ومع ذلك أفيد الآن أن مدافع سلتيك يوسيب يورانوفيتش سيغيب عن لقاء المغرب بعد أن لعب لمدة 70 دقيقة بسبب إصابة في ربلة الساق في المباراة التي خسرها الأرجنتين في نصف النهائي.

في حين أن مباراة السبت تتيح الفرصة لمنح بعض الخيارات الاحتياطية لكرواتيا جولة نهائية، فمن المتوقع أن يكون هناك فريق قوي آخر يتطلع إلى احتلال المركز الثالث في كأس العالم للمرة الثانية، بعد أن فعل ذلك لأول مرة في عام 1998، لوكا مودريتش الذي كان من الممكن أن يلعب آخر مباراة له في كأس العالم سيحيط به بشكل شبه مؤكد ماتيو كوفاسيتش في وسط الملعب، على الرغم من أن مارسيلو بروزوفيتش أُجبر على الخروج ضد الأرجنتين وقد يغيب عن هنا بعد غيابه عن التدريبات.

مباراة المغرب وكرواتيا 

شاهد مباراة المغرب وكرواتيا مباشرة، وسوف تكون متاحة حصريا على beIN SPORTS MAX 1.

تُذاع مباراة كرواتيا والمغرب، اليوم السبت، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على شاشة التلفزيون وعلى الإنترنت أيضًا، حيث سيستمتع مشتركونا بالبث المباشر والتكنولوجيا عالية الجودة عبر beIN CONNECT مع العديد من اللاعبين. مزايا المشاهدة.

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