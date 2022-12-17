كورة سيتي بث مباشر مباراة المغرب وكرواتيا Yalla shoot || يلا شوت مشاهدة مباراة تحديد المركز الثالث في مونديل 2022 بين ماتش الجديد

تبث مباريات بطولة كأس مونديال قطر 2022 مباشرةً في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال باقة قنوات “beIN Sports” الرياضية، كما يمكنك مشاهدة مباراة المغرب وكرواتيا على تطبيق ياسين تيفي وبالتأكيد ستعرض مباراة منتخب المغرب ضد منتخب كرواتيا من خلال شاشتها، في نهاية هذا المقال نكون قد تعرفنا على موعد مباراة منتخب المغرب ضد منتخب كرواتيا في تحديد المركز الثالث والقنوات الحصرية الناقلة للمباراة مع أطيب التمنيات بمشاهدة ممتعة.

ينتظر الكثير من العرب موعد المباراة الترجيحية المباشرة بين المغرب وكرواتيا يارا، متسائلين كيف سيتمكنون من مشاهدة مباراة تحديد المركز الثالث مع beIN SPORTS بعد خسارة المغرب بنقطتين أمام فرنسا رغم الهزيمة. حصدت كل الاحترام والتقدير من الوطن العربي.

ولأول مرة في التاريخ العربي، سجلت رقما قياسيا في بطولة العالم ودخلت الدور نصف النهائي، وتنافس على المركز الثالث، ليصبح أول فريق منذ الحدث الفريق العربي الذي وصل إلى المربع الذهبي.

تلتقي المغرب وكرواتيا في مباراة تحديد المركز الثالث حيث يتطلعان لمغادرة قطر بالفوز، بعد أن خسرت المغرب 2-0 أمام فرنسا في نصف النهائي، فيما خسرت كرواتيا أمام الأرجنتين الأخرى المتأهلة للنهائي بعد أن استلهم فريق ليونيل سكالوني من جوليان ألفاريز وليونيل ميسي الفوز 3-0.

وسيكون هذا هو اللقاء الثالث بين كرواتيا والمغرب، بعد أسابيع فقط من لقائهما السابق في مراحل مجموعات المونديال التي انتهت 0-0، وكان اللقاء الآخر الوحيد بينهما في عام 1996 في كأس الحسن الثاني، عندما فازت كرواتيا بنتيجة 7-6 بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2.

كرواتيا Vs المغرب.

البطولة: كأس العالم 2022 (المركز الثالث).

القنوات الناقلة: beIN Max 1.

الملعب: 499 (أرضية ).

المعلق: غير مدرج.



موعد المباراة:

6:00 مساءًا بتوقيت السعودية.

5:00 مساءًا بتوقيت مصر.

6:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.

6:00 مساءًا بتوقيت الأردن.

6:00 مساءًا بتوقيت سوريا.

6:00 مساءًا بتوقيت لبنان.

6:00 مساءًا بتوقيت العراق.

5:00 مساءًا بتوقيت السودان.

6:00 مساءًا بتوقيت اليمن.

5:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.

4:00 مساءًا بتوقيت تونس.

4:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.