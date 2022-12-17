مشاهدة مباراة المغرب وكرواتيا كورة اون لاين.. يلا لايف المغرب بث مباشر

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

زادت الأبحاث خلال الساعات الماضية حول مشاهدة مباراة كرواتيا والمغرب في مونديال 2022. حيث يواجه المنتخب المغربي نظيره الكرواتي، وسط ترقب الجماهير التي تحب وتدعم أسود الأطلس، بعد الأداء المشرف والنتائج التي حققها الفريق مؤخرًا، في مونديال قطر 2022، في مباراتي المركزين الثالث والرابع..

وبلغ المنتخب الكرواتي تلك المرحلة، بعد الهزيمة الشديدة التي تلقاها على يد المنتخب الأرجنتيني، بثلاثة أهداف دون رد، في حين أن المنتخب المغربي أثار مفاجآت كبيرة بعد إقصاء البرتغال وإسبانيا، وتصدر مجموعته.، سقطت في فخ الهزيمة أمام حاملة اللقب فرنسا في نصف النهائي بهدفين. ينظف.

لمشاهدة مباراة المغرب وكرواتيا بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة المغرب وكرواتيا بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة المغرب وكرواتيا بث مباشر ( اضغط هنا )

وتنطلق أولى دقائق مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين المغرب وكرواتيا، في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم السبت الموافق 17 ديسمبر الجاري بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب "لوسيل".

وتمتلك قنوات الكأس القطرية ملكية بث مباراة تحديد الميدالية البرونزية في مونديال الدوحة 2022، عبر قنواتها الكأس اكسترا 1 -2، وبتعليق المعلق الشهير خليل البلوشي، والتي يمكنكم متابعتها عبر التردد الآتي:

القمر الصناعي: نايل سات.
تردد القناة: 11919.
معدل الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
- تردد قناة الكأس القطرية إكستر
القمر الصناعي: نايل سات.
تردد القناة: 11919.
معدل الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

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