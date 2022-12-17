لينكات يلا شوت.. مباراة المغرب وكرواتيا بث مباشر يلا شوت yalla shoot لجميع الأجهزة بي ان سبورت ماكس 1 بث مباشر المغرب وكرواتيا كورة لايف

«مشاهدة مباراة المغرب وكرواتيا»، و«بث مباشر مباراة المغرب وكرواتيا»«القنوات الناقلة لمباراة المغرب وكرواتيا»، و«مباراة تحديد المركز الثالث والرابع» من الكلمات التي يزداد البحث عليها عبر محرك البحث العالمي «جوجل» مع اقتراب انطلاق صافرة البداية لـ مباراة المغرب وكرواتيا لتحديد المركز الثالث والرابع في كأس العالم 2022.

ومن الجدير بالذكر أنه سوف تذاع مباراة المغرب وكرواتيا اليوم علي قناة بي إن سبورت المفتوحة على القمر الصناعي النايل سات، وهي المسؤولة عن بث مباريات البطولة منذ انطلاقها، كما تنقل أيضا قناة الكأس المفتوحة بث مباشر لمباراة المغرب وكرواتيا على النايل سات، وتنقل قناة الرياضية المغربية المباراة التي يتنافس فيها منتخب المغرب على المركز الثالث والرابع، حيث تمكنت من الحصول على الحق في بث مواجهات المنتخب المغربي فقط خلال البطولة.

مشاهدة مباراة كرواتيا والمغرب فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة تاريخية بكل ما في الكلمة من معنى.

وفرضت مباراة المغرب وكرواتيا نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنوات beIN SPORTS نظرًا لقيمة المنتخبين ورغبتهما الكبيرة في إنهاء مشاركتهما في كأس العالم FIFA قطر 2022™ بأفضل صورة ممكنة من خلال إحراز المركز الثالث.

كرواتيا Vs المغرب.

البطولة: كأس العالم 2022 (المركز الثالث).

القنوات الناقلة: beIN Max 1.

الملعب: 499 (أرضية ).

المعلق: غير مدرج.



موعد المباراة:

6:00 مساءًا بتوقيت السعودية.

5:00 مساءًا بتوقيت مصر.

6:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.

6:00 مساءًا بتوقيت الأردن.

6:00 مساءًا بتوقيت سوريا.

6:00 مساءًا بتوقيت لبنان.

6:00 مساءًا بتوقيت العراق.

5:00 مساءًا بتوقيت السودان.

6:00 مساءًا بتوقيت اليمن.

5:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.

4:00 مساءًا بتوقيت تونس.

4:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.