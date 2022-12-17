يلا شوت hd.. بث مباشر مباراة كرواتيا والمغرب يلا شوت Yalla Shoot | مباراة كرواتيا بث مباشر | كورة لايف مشاهدة مباراة كرواتيا ضد المغرب بث مباشر اليوم 17-12-2022 يلا شوت

سيتم بث المباراة مباشرة بجودة عالية ودون انقطاع طوال الوقت، وسنعرض لك أيضًا الإحصائيات والإحصائيات الأكثر إقناعًا من هذه المواجهة القادمة. سيواجه المغرب مهمة صعبة اليوم أمام فريق كرواتي عنيد، ولا يمكن للاعبي الفريقين أن يتوقعوا سوى شيء واحد، ميدالية برونزية وفائز بكأس العالم على منصة التتويج، إذا فاز المغرب في مباراة اليوم، فستكون هذه هي الميدالية الأولى للعرب والعرب. الأفارقة.. في كأس العالم سيبذل المنتخب الكرواتي قصارى جهده في مباراة اليوم ويسعى جاهدا للحصول على المركز الثالث وتم بث مباراة المنتخب الكرواتي على الهواء مباشرة.

بث مباشر لرماية كرواتيا والمغرب يالا.. في كأس العالم الماضي خسرت كرواتيا أمام فرنسا 4-2 في النهائي وكانت المباراة كاملة رائعة ودخل المنتخب الفرنسي المباراة النهائية للمرة الثانية. فوز عصامي في نصف النهائي على المغرب بهدفين متتاليين.

ويلاقي منتخب فرنسا منتخب الارجنتين الذي تفوق في نصف النهائي على نظيره الكرواتي بثلاثة اهداف مقابل لا شيء، وفي المؤتمر الصحفي لمباراة اليوم ظهر مدرب كرواتيا داليتش وتحدث عن مواجهة المغرب وقال: مباراة اليوم بمثابة نهائي، ونريد العودة إلى بلادنا ونحن مرفوعين الرأس، كما تحدث عن المنتخب المغربي وقال: منتخب المغرب يمتلك روح عالية ولديهم مشجعون رائعون ويستحقون ما حققوه في هذه النسخة، كرواتيا والمغرب بث مباشر.

وتقدم «الفجر الرياضي» خلال تغطية نصية مباشرة لمباراة المغرب وكرواتيا، فور انطلاق صافرة البداية لمباراة تحديد المركز الثالث.

تنطلق مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في كأس العالم 2022 بين كرواتيا والمغرب، اليوم السبت 17 ديسمبر 2022، في تمام الساعة الـ 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة على أرض استاد خليفة الدولي.

كرواتيا Vs المغرب.

البطولة: كأس العالم 2022 (المركز الثالث).

القنوات الناقلة: beIN Max 1.

الملعب: 499 (أرضية ).

المعلق: غير مدرج.



موعد المباراة:

6:00 مساءًا بتوقيت السعودية.

5:00 مساءًا بتوقيت مصر.

6:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.

6:00 مساءًا بتوقيت الأردن.

6:00 مساءًا بتوقيت سوريا.

6:00 مساءًا بتوقيت لبنان.

6:00 مساءًا بتوقيت العراق.

5:00 مساءًا بتوقيت السودان.

6:00 مساءًا بتوقيت اليمن.

5:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.

4:00 مساءًا بتوقيت تونس.

4:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.