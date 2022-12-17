بث مباشر المغرب وكرواتيا في تحديد المركز الثالث يلا لايف || كورة اون لاين المغرب بث مباشر اليوم

يلتقي المغرب وكرواتيا في مباراة تحديد الترتيب في مونديال 2022 التي تستضيفها دولة قطر، وتنتهي فعالياتها يوم الأحد 12-18-2022 بمباراة لتحديد بطل النسخة الحالية.

يدخل المنتخب المغربي مواجهة اليوم أمام المنتخب الكرواتي وصيف النسخة السابقة، ولديه طموح لتحقيق إنجاز للكرة العربية والأفريقية. كأول منتخب عربي وإفريقي يصل إلى مباراة المركزين الثالث والرابع في مونديال 2022، بعد فوزه على صدارة المنتخبات الأوروبية "بلجيكا وإسبانيا والبرتغال" على التوالي، قبل أن يتكبد أول هزيمة على يد البطل. من النسخة السابقة فرنسا التي صعدت لنهائي النسخة الحالية رغم أداء المنتخب المغربي بشكل جيد خاصة في الشوط الثاني.

أما بالنسبة للمنتخب الكرواتي، صيف 2018 أمام فرنسا، فقد تحطمت آماله في تكرار تحقيق النسخة السابقة في روسيا 2018، أو تحقيق إنجاز جديد، بعد فوزه على البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي، وراقصات التانغو. في نصف النهائي، 3-0.

المغرب وكرواتيا لقاء تكرر في كأس العالم 2022 المقام في دولة قطر، لكن في دور المجموعات، إذ كان أسود الأطلس في المجموعة السادسة مع منتخبي بلجيكا وكندا، وانتهى لقاء المجموعات بين المنتخبين المغربي والكرواتي الذي أقيم على ملعب استاد البيت، في إطار الجولة الافتتاحية للمجموعة السادسة ببطولة كأس العالم قطر 2022، انتهت مباراة المنتخبين المغربب والكرواتي، بالتعادل السلبي دون أهداف.وفي حال فاز منتخب المغرب وحصد المركز الثالث من بطولة كأس العالم 2022، سوف يكون أول منتخب عربي وإفريقي يصل للمركز الثالث من بطولة كأس العالم على مر التاريخ،

تحديد المركز الثالث في كأس العالم قطر 2022

الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حدد موعد إقامة مباراة المغرب وكرواتيا في كأس العالم 2022، المقام في قطر، اليوم السبت 17 - 12 - 2022، لتحديد المركز الثالث لنسخة قطر 2022، على ملعب ستاد خليفة الدولي.

المغرب وكرواتيا يلتقيان في مباراة تحديد المراكز بمونديال كأس العالم 2022 التي تستضيفها دولة قطر وتنتهي فعالياتها يوم الأحد 18 - 12 - 2022، بمباراة تحديد بطل النسخة الحالية.

المغرب وكرواتيا في تحديد المركز الثالث

أسود الأطلس يحملون حلم العرب وإفريقيا في ميدالية تاريخية

منتخب المغرب يدخل مواجهة اليوم أمام منتخب كرواتيا وصيف النسخة السابقة، ولديه طموح تحقيق إنجاز للكرة العربية والإفريقية؛ كأول منتخب عربي وإفريقي يصل لمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم 2022، بعد أن هزم كبار المنتخبات الأوروبية "بلجيكا وإسبانيا والبرتغال"، على الترتيب قبل أن ينال أول هزيمة على يد بطل النسخة السابقة منتخب فرنسا الذي صعد لنهائي النسخة الحالية، على الرغم من تقديم المنتخب المغربي أداءً جيدًا، خصوصًا في الشوط الثاني.

أما منتخب كرواتيا، وصيف 2018 أمام منتخب فرنسا، فتحطمت آماله في تكرار إنجاز النسخة السابقة في روسيا 2018، أو صنع إنجاز جديد، بعد الهزيمة أمام البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي وراقصي التانجو في نصف النهائي بثلاثية نظيفة.

المغرب وكرواتيا لقاء تكرر في كأس العالم 2022 المقام في دولة قطر، لكن في دور المجموعات، إذ كان أسود الأطلس في المجموعة السادسة مع منتخبي بلجيكا وكندا، وانتهى لقاء المجموعات بين المنتخبين المغربي والكرواتي الذي أقيم على ملعب استاد البيت، في إطار الجولة الافتتاحية للمجموعة السادسة ببطولة كأس العالم قطر 2022، انتهت مباراة المنتخبين المغربب والكرواتي، بالتعادل السلبي دون أهداف.

وفي حال فاز منتخب المغرب وحصد المركز الثالث من بطولة كأس العالم 2022، سوف يكون أول منتخب عربي وإفريقي يصل للمركز الثالث من بطولة كأس العالم على مر التاريخ،

موعد مباراة المغرب وكرواتيا

الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حدد موعد إقامة مباراة المغرب وكرواتيا في كأس العالم 2022، المقام في قطر، اليوم السبت 17 - 12 - 2022، لتحديد المركز الثالث لنسخة قطر 2022، على ملعب ستاد خليفة الدولي.

ستاد خليفة الدوليستاد خليفة الدولي



ويمكن للمشجعين مشاهدة مباراة المغرب ضد كرواتيا، لتحديد الفائز بالمركز الثالث في كأس العالم، عند تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الرابعة مساءً بتوقيت الرباط، الثالثة عصرًا بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة

تحديد المركز الثالث لمونديال 2022



القنوات الناقلة لمباريات مونديال 2022، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حصريًا هي مجموعة قنوات بين سبورت القطرية وقنوات الكاس الرياضية القطرية، لكن قنوات بين سبورت أعلنت عن إذاعة المباراة على القنوات المفتوحة.

تشكيل المغرب أمام كرواتيا

المدير الفني المغربي وليد الركراكي، سوف يخوض مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم قطر 2022، أمام منتخب كرواتيا بالتشكيل التالي:

- في حراسة المرمى: ياسين بونو.

- وأمامه في خط الدفاع أربعة لاعبين، هم: أشرف حكيمي- يحيى عطية الله- رومان سايس- جواد الياميق.

- وثلاثة لاعبين في خط الوسط: سفيان إمرابط- عز الدين أوناحي- سليم أملاح.

- وثلاثي الهجوم: حكيم زياش- يوسف النصيري- سفيان بوفال.