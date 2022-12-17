روابط يوتيوب HD بث مباشر مباراة المغرب وكرواتيا -- مشاهدة مباراة المغرب وكرواتيا بث مباشر اليوم في كأس العالم يلا شوت هدف المغرب اليوم morocco goal now

ننشر لكم اليوم القنوات المفتوحة التي تبث مباراة المغرب وكرواتيا بث مباشر في إطار تحديد المركزين الثالث والرابع في مونديال قطر 2022، ويسعى المنتخب المغربي لتحقيق النصر لكتابة التاريخ لأول مرة في القارة. من إفريقيا ولأول مرة للمنتخبات العربية التي أول منتخب أفريقي يصل إلى نصف النهائي في تاريخ القارة يسعى اليوم المنتخب الكرواتي إلى تحقيق النصر وتحقيق المركز الثالث بعد الهزيمة في الجولة الأخيرة بفارق ضئيل. احرزوا ثلاثة اهداف لصفر، وعشاق جولة الساحرة في الوطن العربي يبحثون عن القنوات المجانية التي تبث مباراة المغرب وكرواتيا اليوم للاستمتاع بها، والتي سندرجها لكم من خلال الفقرات القادمة، فتابعوا التالي.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة المغرب وكرواتيا

أعلنت رسميا قنوات بي إن سبورتس الراعية لإذاعة المباريات بشكل حصري في شمال إفريقيا والشرق الأوسط عن إذاعة مبارياتها عبر قنواتها المفتوحة وذلك لمباريات العرب ويتم ضبط تردد قناة بي إن سبورتس المفتوحة لتتم مشاهدة مباراة المغرب وكرواتيا اليوم في مباراة تحديد مركزي الثالث والرابع من خلال الترددات التالية.

تردد قناة bein sports 1 hd على قمر النايل سات.

11054

أستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

تردد قناة bein sports 1 hd على قمر عرب سات.

12254.

أستقطاب رأسي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

قنوات مجانية تنقل مباراة المغرب وكرواتيا

أعلنت أيضا قنوات TRT التركية عن نقل مباراة المغرب وكرواتيا اليوم في كاس العالم قطر 2022 حيث يتم نقل المباراة عبر القنوات المفتوحة على النايل سات وتردد القناة كالتالي.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة المغرب وكرواتيا قناة TRT على قمر صناعي النايل سات، بتردد 11316 أفقي ومعدل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة TNT الرياضية المغربية بث مباراة المغرب وكرواتيا

اعلن التلفزيون المغربي عن إذاعة مباراة المغرب وكرواتيا اليوم وتعتبر من ضمن قنوات مجانية تنقل مباراة المغرب وكرواتيا ويمكن ضبط التردد من خلال الترددات التالية.

تردد القناة على النايل سات 11157، أستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 3/4.

تردد قناة TNT المغربية على عرب سات 12684، استقطاب أفقي، معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 3/4.

القناة المغربية على هوت بيرد بتردد 10873 معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 3/4 واستقطاب عمودي.