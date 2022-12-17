مباراة المغرب وكرواتيا بث مباشر رابط مجاني بجودات متعددة hd

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تستأنف مباريات مونديال 2022 يوم السبت 17 ديسمبر، مع مباراة المغرب ضد كرواتيا، والتي تأتي لتحديد المركز الثالث في مونديال قطر، حيث تكبد المنتخب الكرواتي هزيمة قاسية أمام الأرجنتين، فيما نجح المنتخب الفرنسي. لهزيمة أسود الأطلس بهدفين دون رد.

يريد الكثيرون معرفة موعد مباراة المغرب وكرواتيا في توقيت الدول العربية، مثل الأردن والسعودية والكويت والبحرين والإمارات وقطر والجزائر وتونس وفلسطين وسلطنة عمان ومصر وغيرها. الدول التي يرغب مواطنوها في مشاهدة مباراة المغرب وكرواتيا على الهواء مباشرة.

لمشاهدة مباراة المغرب وكرواتيا بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة المغرب وكرواتيا بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة المغرب وكرواتيا بث مباشر ( اضغط هنا )

موعد مباراة المغرب وكرواتيا بتوقيت الدول العربية

الدولة التوقيت
فلسطين  5 مساءً
السعودية 6 مساءً
الكويت  6 مساءً
البحرين 6 مساءً
الإمارات 7 مساءً
قطر 6 مساءً
الجزائر 4 مساءً
تونس 4 مساءً
الأردن 6 مساءً
سلطنة عمان 7 مساءً
مصر 6 مساءً
القنوات الناقلة لمباراة المغرب وكرواتيا اليوم
أعلنت أكثر من 70 قناة تلفزيونية عن نقل مباراة المغرب وكرواتيا اليوم والتي تقام على إستاد خليفة الدولي لتحديد المركز الثالث في كأس العالم 2022، حيث من أبرز تلك القنوات هي شبكة بي أن سبورت القطرية، وقنوات الكأس الرياضية التي ستقوم بنقل بث مباشر لهذه المواجهة المهمة.

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