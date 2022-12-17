بث مباشر قناة بي إن سبورت..مشاهدة مباراة المغرب وكرواتيا|| تعليق خليل البلوشي beIN SPORTS HD بث مباشر المغرب

ينتظر الكثير من العرب بث مباشر مباراة المغرب وكرواتيا يلا شوت، ويريدون معرفة كيفية مشاهدة المباراة على beIN SPORTS في مباراة تحديد المركز الثالث، بعد الخسارة التي تلقاها المغرب أمام فرنسا بهدفين. أهداف مجانية، ورغم تلك الخسارة، فقد نال أسود أطلس الاحترام والتقدير الكاملين من العالم العربي، بعد تحقيقه لأرقام قياسية ووصوله إلى الدور نصف النهائي في تلك البطولة العالمية لأول مرة في تاريخ العرب، والمنافسة على المركز الثالث لتصبح أول منتخبات عربية تصل إلى المربع الذهبي في البطولة منذ بدايتها.

بث مباشر قناة بي إن سبورت المغرب ضد كرواتيا

يواصل عشاق كرة القدم في الوطن العربي البحث عن طريقة لمشاهدة ومتابعة البث المباشر لمباراة المنتخب المغربي ضد نظيره الكرواتي كرواتيا ضد المغرب، حيث تنطلق في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة. الساعة. توقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وكرواتيا

ستنقل احداث مباراة المغرب ضد كرواتيا الليلة، السبت، على قناتي بي ان سبورتس القطرية وكأس قطر، كونها الناقل الوحيد والوحيد لمباراة كأس العالم في العالم العربي والشرق الأوسط.

تعليق مباراة المغرب وكرواتيا عبر كأس قطر

أعلنت شبكة قناة الكأس القطرية عن هوية المعلق الذي سيعلق على أحداث مباراة المغرب ضد كرواتيا، بعد أن أوكلت هذه المهمة إلى المعلق الرياضي الشهير خليل البلوشي.

تردد قناة قناة بي إن سبورت

التردد: 11919

استقطاب الموجة: أفقي

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4

إشارة البث DVB-S2

معدل نقل البيانات 8PSK

التردد بين سبورت على النايل سات

تردد القناة: 11054-12604

معدل الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

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