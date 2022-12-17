روابط مشاهدة مباراة المغرب ضد كرواتيا.. بث مباشر

ينتظر عشاق جولة الساحرة بث مباشر مباراة المغرب وكرواتيا بتوقيت مصر للمنافسة على المركز الثالث في مونديال 2022، حيث لم يتمكن الفريقان من الوصول إلى المباراة النهائية للتنافس على اللقب.

نحن على بعد ساعات قليلة من المباراة التي ينتظرها الكثير من المشجعين العرب الذين أشادوا بدور المنتخب المغربي في مونديال قطر 2022.

موعد ماتش المغرب وكرواتيا بتوقيت مصر

يستضيف ملعب استاد خليفة الدولي مباراة المغرب ضد كرواتيا في كأس العالم قطر 2022، يوم السبت الموافق 17 ديسمبر، ليتم تحديد الفريق الذي سيحصل على المركز الثالث.

تنطلق مباراة المغرب في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة، وكذلك كلًا من السودان والأردن، بينما يمكن مشاهدة المباراة في تمام الساعة 6 مساءً في المملكة العربية السعودية، وقطر، والبحرين، وفي تمام الـ 7 مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وكرواتيا

يهتم الجمهور بمعرفة القنوات الناقلة لمباراة المغرب وكرواتيا وهي آخر مواجهة لهما في كأس العالم قطر 2022، ليتم تحديد الحاصل على المركز الثالث.

من المقرر إذاعة مباريات بطولة كأس العالم 2022 حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات beIN Sports الرياضية، وبالتأكيد ستذاع مباراة المغرب وكرواتيا على شاشتها.

كما يمكنك متابعة أحداث المباراة مع انطلاق صافرة الحكم على كلًا من القنوات التالية:

beIN Sports HD 1 Max

beIN Sports HD 3 Max