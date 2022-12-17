مشاهدة مباراة المغرب وكرواتيا بث مباشر اليوم السبت 17-12-2022 في كأس العالم قطر 2022

كيف تشاهد مباراة المغرب وكرواتيا، التي تُذاع على الهواء مباشرة اليوم في مونديال قطر 2022، هذا ما نخبرك به بالتفصيل من خلال هذا المقال.وكان المغرب قد خرج من كأس العالم في نصف النهائي بعد خسارته 2-0 أمام فرنسا، فيما خرج المنتخب الكرواتي من نفس الدور بعد خسارته 3-0 أمام الأرجنتين.

مشاهدة مباراة المغرب وكرواتيا بث مباشر اليوم في المونديال

موعد مشاهدة مباراة المغرب وكرواتيا، التي تُذاع على الهواء مباشرة، اليوم السبت، الموافق 17 من الشهر الجاري، في المباراة التي تجمع الفريقين على "استاد خليفة الدولي"، لتحديد الفريق الفائز بالمركز الثالث في. كأس العالم قطر 2022.

ومن المقرر أن تبدأ مباراة كرواتيا والمغرب، حسب المواعيد الرسمية التالية بتوقيت الدول العربية:

الساعة 17:00 حسب توقيت جمهورية مصر العربية

الساعة 18:00 حسب توقيت المملكة العربية السعودية ودولة قطر

الساعة 19:00 حسب توقيت الإمارات وسلطنة عمان

الساعة 16:00 حسب توقيت دولة المغرب

التشكيل المتوقع لـ “كرواتيا”

حراسة المرمى: ليفاكوفيتش

خط الدفاع: لوفرين، جفارديول، يورانوفيتش، سوسا

خط الوسط: مودريتش، بروزوفيتش، كوفاسيتش

خط الهجوم: بيتكوفيتش، نيكولا فلاسيتش، لوفرو ماير

التشكيل المتوقع لـ “المغرب”

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: أشرف دارى، جواد اليامق، نصير مزراوى، أشرف حكيمى

خط الوسط: عز الدين أوناحى، سفيان أمرابط، عبدالصمد الزلزولى

خط الهجوم: حكيم زياش، يوسف النصيرى، سفيان بوفال