مشاهدة مباراة المغرب وكرواتيا اليوم في كأس العالم 2022 والقنوات والمعلق رغم خسارة المنتخب المغربي أمام فرنسا بهدفين دون رد في نصف نهائي كأس العالم بقطر، والتي حرمت أسود الأطلس المغاربة من تحقيق أعظم إنجاز كروي ورياضي للعرب والأفارقة، بوجود منتخب عربي وإفريقي في نهائي المونديال، فإن الفرصة مازالت مواتية أمام المغاربة لتحقيق أعظم إنجاز تاريخي، عندما يواجهون كرواتيا، لتحديد صاحب المركز الثالث في المونديال.

ودون شك لن تتأثر معنويات لاعبي المغرب بالسلب، بعد الخسارة أمام فرنسا، خاصة أن يبتعدوا بسقف طموحاتهم إلي بلوغ النهائي والتتويج باللقب، أو الحصول على الوصافة، وبالتالي فإن الفرحة العارمة للجماهير المغربية لن تتأثر أيضا، في حالة الحصول على البرونزية أو حتي المركز الرابع، ولكن بشرط الظهور القوي أمام المنتخب الكرواتي وصيف النسخة الماضية بروسيا.

ولذلك فإن وليد الركراكي، المدير الفني للمغاربة، تعامل بأسلوب معنوي رائع، بعد خسارة فريقه أمام فرنسا، بعد أن هنأ الركراكي لاعبيه، بعد الظهور المشرف رغم الخسارة، وطالبهم بالالتفاف سريعًا لمواجهة كرواتيا، التي تعتبر الأهم في تاريخ الكرة العربية والإفريقية.

وسرعان ما وجهت الكتيبة المغربية، وأبرز أعضائها الحارس ياسين بونو وأشرف حكيمي ورومان سايس وسفيان بوفال وعبد الحميد صابري ويحيي عطية الله، أنظارها إلي لقاء الكروات، خاصة أن زالاتكو داليتش، المدير الفني للمنتخب البلقاني، يجيد فرض أسلوبه الخططي علي منافسيه، بجانب أن كرواتيا تمتلك ثقافة التعامل مع مثل هذه المواقف

موعد مباراة المغرب وكرواتيا في تحديد المركز الثالث بكأس العالم 2022

موعد مباراة المغرب وكرواتيا في تحديد المركز الثالث بكأس العالم 2022 هو يوم السبت 17 ديسمبر 2022، على ستاد خليفة الدولي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت المغرب، السادسة مساءً بتوقيت قطر والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وكرواتيا في تحديد المركز الثالث بكأس العالم 2022

تذاع مباريات كأس العالم على مجموعة قنوات بى أن سبورت الرياضية والكأس القطرية الحاصلة على حقوق بث مباريات المونديال حصريا، وقررت إدارة القنوات اسناد التعليق، إلى كل من بى أن سبورت 2، 3 عامر الخوذيرى، وخالد الحدى وخليل البلوشى فى قناتى الكأس القطرية فيما يعلق على بى أن سبورت 1 جواد بدة.

من المتوقع أن يدخل المدرب وليد الركراكي المباراة بالتشكيل التالي

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: جواد الياميق - أشرف داري - نايف أكرد

خط الوسط: يحيى عطية الله - أشرف حكيمي - سفيان أمرابط - سليم أملاح - عبد الإله الصابيري

خط الهجوم: حكيم زياش - يوسف النصيري

التشكيل المتوقع لكرواتيا أمام المغرب

من المتوقع أن يدخل المدرب زلاتكو داليتش المباراة بالتشكيل التالي

راسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش

خط الدفاع: جوسيب يورانوفيتش - ديان لوفرين - يوشكو جفارديول - بورنا سوزا

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش - مارسيلو بروزوفيتش - لوكا مودريتش

خط الهجوم: إيفان بيريسيتش - فلاديمير بيتكوفيتش - ماركو ليفايا

طاقم تحكيم عربى لإدارة مباراة المغرب وكرواتيا.

أسند الاتحاد الدولي إدارة المباراة إلى الحكم عبد الرحمن الجاسم، ويساعده طالب المري مساعد أول، سعود أحمد مساعد ثاني، والبرازيلي رفائيل كلاوس حكمًا رابعًا

ويتواجد التشيلي خوليو باسكونان حكمًا للفار ويساعده الهولندي بول فان بويكل، والبرازيلي برونو بيريز حكم فار للتسلل، ويعاونه الأمريكي أرماندو فياريال