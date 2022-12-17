مشاهدة مباراة المغرب وكرواتيا بث مباشر يلا شوت السبت 17-12-2022 في تحديد المركز الثالث من كأس العالم 2022

مشاهدة مباراة المغرب وكرواتيا على الهواء مباشرة اليوم السبت 17 ديسمبر الساعة 6:00 مساء بتوقيت السعودية

مباراة كرواتيا والمغرب، التي تُذاع على الهواء مباشرة، لتحديد المركز الثالث في مونديال قطر 2022.

وتعادل هذان الفريقان بنتيجة 0-0 في الجولة الأولى من دور المجموعات وأفلت كل منهما في تحقيق هذا الهدف.

خسرت كرواتيا 3-0 أمام الأرجنتين في أول نصف نهائي يوم الثلاثاء بهدفين سريعين في الشوط الأول دفعها لتسلق الجبل.

مشاهدة مباراة المغرب وكرواتيا بث مباشر

احتفظ المغرب بأسلوبه في معظم مواجهاته مع فرنسا يوم الأربعاء لكنه لم يتمكن من تفادي الخسارة 2-0.

سيحتاج مارسيلو بروزوفيتش إلى التقييم بعد إجباره على الخروج من مباراة الأرجنتين. في مكان آخر في تشكيلة كرواتيا، يمكن أن يحل يوسيب سوتالو محل خوسكو جوارديول، الذي يعاني من مشكلة في القدم.

رومان سايس ونايف أغورد ونصير مزراوي هم الثلاثة المصابون من المنتخب الوطني المغربي.

مباراة المغرب وكرواتيا مباشر

وصلت كرواتيا إلى نصف النهائي بعد أن احتلت المركز الثاني في المجموعة السادسة، قبل أن تتفوق على اليابان والبرازيل بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1-1.

تصدر منتخب المغرب المجموعة السادسة، وبعد ذلك انتصر على إسبانيا بركلات الترجيح وفاز على البرتغال 1-0 في دور الثمانية.

حكم مباراة المغرب وكرواتيا

سيكون حكم مباراة كرواتيا والمغرب عبد الرحمن الجاسم من قطر.

موعد وكيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة كرواتيا والمغربملعب مباراة المغرب ضد كرواتيا

ستلعب كرواتيا ضد المغرب على استاد خليفة الدولي في منطقة الريان على بعد 11 كيلومترًا غرب وسط مدينة الدوحة.

من الممكن ان تهيمن كرواتيا على الكرة بفضل ثلاثي خط الوسط الفني المكون من لوكا مودريتش وماتيو كوفاسيتش ومارسيلو بروزوفيتش.

سيكون المغرب راضيا عن التنازل عن الاستحواذ قبل الانطلاق بسرعة، حيث من المحتمل أن تتركز العديد من هجماتهم على الجانب الأيمن حيث يلعب حكيم زياش وأشرف حكيمي.

موعد مباراة المغرب وكرواتيا اليوم

تنطلق مباراة كرواتيا والمغرب في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية اليوم السبت 17 ديسمبر والساعة الخامسة بتوقيت جمهورية مصر العربية.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب ضد كرواتيا اليوم

ستكون قناة beIN Max 1 هي القناة الناقلة لمباراة المغرب وكرواتيا بث مباشر مساء اليوم السبت، وسيتم التعليق من خلال المعلق الرياضي العماني عامر الخوذيري.