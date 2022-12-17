مشاهدة مباراة المغرب اليوم بث مباشر || بث المغرب وكرواتيا يلا شوت حصري

يبحث الجمهور العربي عن بث مباشر مباراة المغرب وكرواتيا في مونديال قطر 2022، وهي المواجهة الأخيرة لأسود الأطلس في المونديال.

ويعزف اليوم النشيد الوطني للمنتخب المغربي للمرة السابعة في مونديال قطر 2022 وهو ما لم يحدث لدولة عربية أو أفريقية منذ انطلاق المونديال قبل 92 عاما.

ويلعب المنتخب المغربي اليوم مع نظيره الكرواتي لتحديد صاحب المركز الثالث في مونديال قطر 2022.

وخسر المنتخب المغربي في نصف النهائي أمام فرنسا بهدفين مقابل لا شيء، فيما خسر المنتخب الكرواتي أمام الأرجنتين بثلاثة أهداف دون رد.

أصبح المغرب أول فريق عربي وإفريقي يصل إلى المربع الذهبي في المونديال، منذ انطلاق البطولة عام 1930.

وهذه المواجهة بين المغرب وكرواتيا هي الثانية لهما في مونديال قطر، حيث التقيا في دور المجموعات، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي.

وقبل اللقاء المرتقب تستعرض العين الرياضية لقرائها القنوات الناقلة لمباراة المغرب وكرواتيا في كأس العالم، والموعد، وأكثر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة المغرب وكرواتيا في كأس العالم قطر 2022

ستُنقل مباراة المغرب وكرواتيا لتحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم 2022 على قناة بي إن سبورتس ماكس 1 إتش دي، وبي إن سبورتس ماكس 3 إتش دي، وكذلك قنوات الكأس إكسترا 1 و2 إتش دي.

وعلى الإنترنت، يُمكن مشاهدة مباراة المغرب وكرواتيا بث مباشر لحظة بلحظة ودون تقطيع، على تطبيق "تود"، وخدمة "بي إن كونكت ".

هل تذاع مباراة المغرب وكرواتيا على المفتوحة؟

أعلنت شبكة بي إن سبورتس عن إذاعتها لمباراة منتخب المغرب وكرواتيا على القناة المفتوحة الخاصة بها.

موعد مباراة المغرب وكرواتيا اليوم في كأس العالم؟

موعد مباراة المغرب وكرواتيا ضمن مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم 2022 الساعة الرابعة مساءً بتوقيت المغرب، الخامسة مساء بتوقيت مصر، السادسة بتوقيت السعودية وقطر، السابعة بتوقيت الإمارات، على ملعب خليفة الدولي.