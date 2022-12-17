نجح مسؤولو النادي الأهلي، في الحصول على توقيع عمر فايد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد مصدر داخل إدارة النادي في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي"، أن النادي الأهلي توصل لاتفاق مع اللاعب الشاب لارتداء قميص الفريق، بداية من منتصف الموسم الجاري.

خاص.. الأهلي يوقع مع عمر فايد لتدعيم دفاعه

وتابع: "عمر فايد وقع عقود مبدئية لإثبات رغبته في اللعب للقلعة الحمراء، على أن يتم حسم الصفقة بشكل رسمي مع المقاولون العرب، بعد التوصل لاتفاق حول القيمة المادية".

وظهر فايد بمستوى مميز مع ذئاب الجبل، خلال الموسم الجاري ما جعله يلفت أنظار السويسري مارسيل كولر المدير الفني، الذي طالب بضمه لتدعيم خط الدفاع.

ويبحث النادي الأهلي، عن تدعيم الفريق بصفقات قوية خلال الفترة المقبلة، وتلبية مطالب السويسري مارسيل كولر المدير الفني، من أجل المنافسة على الألقاب.

وسقط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، في فخ التعادل الإيجابي أمام فيوتشر، بهدف لكل فريق بالدوري العام.

ويحتل الأهلي بذلك صدارة ترتيب جدول الدوري المصري، برصيد 19 نقطة، حصدها من خلال الفوز في 6 مباريات وتعادل وحيد.

ويستعد الأهلي لمواجهة فاركو، مساء يوم الثلاثاء المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية، بعد نقلها من ملعب الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

