مشاهدة مباراة المغرب وكرواتيا بث مباشر يلا شوت في كأس العالم 2022 اليوم

الطريق الشاق الذي لم يمر به المغرب حتى المباراة الأخيرة لكأس العالم 2022، يجب أن يدخل المؤتمر الآن من أجل تحقيق إنجازات تاريخية غير مسبوقة في التاريخ العربي والإفريقي.

وسيواجه المغرب المنتخب الكرواتي على ملعب خليفة الدولي في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت أبوظبي يوم السبت.

خاض المغرب ست مباريات في المونديال حتى الآن، وهو أكبر عدد يخوضه أي فريق عربي أو أفريقي في المونديال الواحد.

لعب المغرب مباراته الأخيرة ضد كرواتيا ليفوز بالميدالية البرونزية، لكن ذلك اصطدم بطموحات فريق يضم العديد من اللاعبين الذين لن يتمكنوا من المنافسة في المرة القادمة بسبب تقدمهم في السن، والسعي للحصول على ميدالية جديدة بعد الميدالية الفضية لكأس العالم 2018 في. روسيا.

عانى المنتخب المغربي من غياب قلب الدفاع نايف أكراد أمام فرنسا ثم خسر نجمًا آخر طوال المباراة إلى جانب شريكه الأساسي رومان يقول، وتركه في المكان الخطأ قبل أن يخسر أمام أبطال العالم، وكان من الصعب القول وداعا لحلم التتويج 2-0 في نصف النهائي.

التدريب الأخير لمنتخب المغرب قبل مواجهة كرواتيا شهد غياب 4 لاعبين مؤثرين من التشكيل الأساسي للفريق، وهم: نايف أكرد ورومان سايس وعز الدين أوناحي ونصير مزراوي، بالإضافة إلى معاناة سفيان أمرابط من إصابة تلازمه منذ مباراة إسبانيا في ثمن النهائي.

سيكون على وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب وصانع معجزته إيجاد حلول بديلة من قائمة الفريق لتعويض غياب 4 لاعبين على الأقل عن تشكيل الفريق في مباراة البرونزية.

المواجهة الأولى بين المنتخبين في مرحلة المجموعات انتهت بالتعادل السلبي، في أول ظهور لهما في البطولة، وستكرر المواجهة في آخر ظهور للمغرب وكرواتيا، حيث يتنافس الفريقان على ميدالية غالية بعد فشل الظهور في النهائي.

كرواتيا Vs المغرب.

البطولة: كأس العالم 2022 (المركز الثالث).

القنوات الناقلة: beIN Max 1.

الملعب: 499 (أرضية ).

المعلق: غير مدرج.



موعد المباراة:

6:00 مساءًا بتوقيت السعودية.

5:00 مساءًا بتوقيت مصر.

6:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.

6:00 مساءًا بتوقيت الأردن.

6:00 مساءًا بتوقيت سوريا.

6:00 مساءًا بتوقيت لبنان.

6:00 مساءًا بتوقيت العراق.

5:00 مساءًا بتوقيت السودان.

6:00 مساءًا بتوقيت اليمن.

5:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.

4:00 مساءًا بتوقيت تونس.

4:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.

3:00 مساءًا بتوقيت المغرب.

7:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.

6:00 مساءًا بتوقيت البحرين.

7:00 مساءًا بتوقيت سلطنة عُمان.

6:00 مساءًا بتوقيت الكويت.

6:00 مساءًا بتوقيت قطر.

3:00 مساءًا بتوقيت موريتانيا.