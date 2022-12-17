يلا شوت.. بث مباشر مشاهدة مباراة المغرب وكرواتيا في كأس العالم قطر 2022

بث مباشر مباراة المغرب وكرواتيا في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع لكأس العالم قطر 2022، والمقامة على ستاد خليفة الدولي، في تمام الساعة 17:00 بتوقيت القاهرة، 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، 15:00 بتوقيت جرينتش.

مشاهدة مباراة المغرب وكرواتيا في كأس العالم 2022، بث مباشر تستكمل اليوم فعاليات منافسات بطولة كأس العالم 2022 بمبارة نارية تجمع منتخب المغرب بمنتخب كرواتيا في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع لكأس العالم قطر 2022.

حقق منتخب المغرب المستحيل باحتلاله صدارة المجموعة السادسة ليواجه في دور الستة عشر منتخب إسبانيا المرشح لنيل لقب البطولة واستطاع أن يقصيه بركلات الترجيح.

بينما واجه في ربع النهائي منتخب البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو وتغلب عليه بنتيجة 1-0، ثم اصطدم ببطل العالم المنتخب الفرنسي في نصف النهائي ليخسر أول مباراة له في المونديال بنتيجة 2-0.

على الجانب الآخر قد جاء منتخب كرواتيا في المركز الثاني في نفس المجموعة برصيد 5 نقاط ليواجه في دور الستة عشر منتخب اليابان الذي تغلب عليه بركلات الترجيح ثم اصطدم براقصي السامبا في دور ربع النهائي لكنه استطاع أن ينتصر عليه بنفس الطريقة.

ليوقف المنتخب الأرجنتيني قطار المنتخب الكرواتي في نصف نهائي كأس العالم 2022 بهزيمة كبيرة استقرت عند 3-0 بقيادة نجم باريس سان جيرمان ليونيل ميسي.

ومن المقرر أن تذاع مباراة المغرب وكرواتيا ستذاع على قناة بي إن سبورت ماكس الأولى المشفرة beIN Sports HD 1 Max بصوت المعلق جواد بدة وعلى قناة beIN Sports HD 2 Max بتعليق المعلق عامر الخوذيري.

كما أعلنت قنوات الكأس الرياضية عن نقل المباراة على قناة الكأس إكسترا الأولى المشفرة Alkass EXTRA One HD بتعليق احمد الطيب وعلى قناة الكأس إكسترا الثانية المشفرة Alkass EXTRA TWO HD بصوت المعلق سمير المعيرفي.

بث مباشر مباراة المغرب وكرواتيا في كأس العالم 2022، ويقدم موقع الفجر الرياضي بث مباشر لمباراة المغرب وكرواتيا في كأس العالم 2022 لكرة القدم، اليوم السبت، الموافق 17 ديسمبر 2022، ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين المغرب وكرواتيا في تمام الساعة17:00 مساء بتوقيت القاهرة.

كرواتيا Vs المغرب.

البطولة: كأس العالم 2022 (المركز الثالث).

القنوات الناقلة: beIN Max 1.

الملعب: 499 (أرضية ).

المعلق: غير مدرج.



موعد المباراة:

6:00 مساءًا بتوقيت السعودية.

5:00 مساءًا بتوقيت مصر.

6:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.

6:00 مساءًا بتوقيت الأردن.

6:00 مساءًا بتوقيت سوريا.

6:00 مساءًا بتوقيت لبنان.

6:00 مساءًا بتوقيت العراق.

5:00 مساءًا بتوقيت السودان.

6:00 مساءًا بتوقيت اليمن.

5:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.

4:00 مساءًا بتوقيت تونس.

4:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.

3:00 مساءًا بتوقيت المغرب.

7:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.

6:00 مساءًا بتوقيت البحرين.

7:00 مساءًا بتوقيت سلطنة عُمان.

6:00 مساءًا بتوقيت الكويت.

6:00 مساءًا بتوقيت قطر.

3:00 مساءًا بتوقيت موريتانيا.