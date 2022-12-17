مشاهدة مباراة المغرب ضد كرواتيا بث مباشر يلا شوت لايف

في إطار معركة تحديد المركز الثالث لكأس العالم 2022 في قطر، أعلنت القناة المذاعة عن روابط لمشاهدة مباراة المغرب وكرواتيا التي ستذاع اليوم السبت على الهواء مباشرة على استاد خليفة الدولي قبل ساعات فقط من المباراة النهائية.

وذكرت القناة أن مباراة المغرب وكرواتيا التي ستبث على الهواء مباشرة في السادسة مساءا ستشهد مشاركة السعودية والأردن وقطر ولبنان والعراق والكويت وسوريا وخامسة في فلسطين وجمهورية مصر والسودان. ليبيا.

كما تبدأ مباراة كرواتيا والمغرب عند الساعة الرابعة مساء بتوقيت تونس والمغرب والجزائر وفرنسا، الثامنة في الإمارات العربية المتحدة والبحرين وسلطنة عمان، لكنها تكون منتصف النهار في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا أيضا.

المغرب ضد كرواتيا بث مباشر ويسعى المنتخب المغربي إلى تحقيق إنجاز تاريخي بتحقيق المركز الثالث الذي لم يسبق لفريق عربي أو أفريقي أن وصل إليه منذ انطلاق بطولة كأس العالم، حيث كانت الأمنيات في بلوغ المباراة النهائية لكنه تلقى خسارة غير مستحقة.

على الجانب الآخر، فشل المنتخب الكرواتي في الوصول إلى إنجاز مونديال روسيا، حيث كان الطرف الثاني في النهائي إلى جانب فرنسا التي حصلت على اللقب في ذلك الوقت، وتأهل هذا العام التتويج بالبطولة للمرة الثانية تواليا.

وقدم منتخب أسود الأطلس أداء كبيرا أمام نظيره الفرنسي في نصف النهائي، لكنه لم يترجم أفضليته طوال مجريات اللقاء إلى أهداف، في حين استغل فريق الديوك الفرنسية الهجمات القليلة التي أتيحت له وأحرز منها هدفين اثنين.

في الجهة المقابلة، تلقى منتخب كرواتيا هزيمة ثقيلة في نصف النهائي من الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي الذي يسعى غدا للحصول على أول لقب كأس عالم في تاريخه قبل اعتزاله اللعب الدولي من جهة واحدة، وكرة القدم بشكل عام.

كرواتيا ضد المغرب بث مباشر ويعيش لاعبو المغرب ظروفا جيدة، إذ لم يواجهوا أي لوم من الجمهور العربي عقب الخسارة أمام فرنسا في المباراة الماضية؛ كون المرحلة التي وصلوا إليها تستحق الإشادة ويمكن البناء عليها في البطولات الكروية للسنوات القادمة.

أما الخصم المباشر لهم، يوجد لديه أخبارا غير سارة على المستوى المقبل، تتمثل في إعلان الدولي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد اعتزاله اللعب الدولي، ما يعني فقدان الفريق لجهود واحد من أساطير البلاد، على مدار سنوات.

يشار إلى أن مباراة المغرب ضد كرواتيا مباشرة تنقل على قناة المغربية الرياضية بصوت المعلق هشام فرج، بالإضافة إلى قنوات بي ان سبورتس والكأس القطرية غير المفتوحة، لكن النهائي بين فرنسا والأرجنتين سيبث مجانا.

كرواتيا Vs المغرب.

البطولة: كأس العالم 2022 (المركز الثالث).

القنوات الناقلة: beIN Max 1.

الملعب: 499 (أرضية ).

المعلق: غير مدرج.



موعد المباراة:

6:00 مساءًا بتوقيت السعودية.

5:00 مساءًا بتوقيت مصر.

6:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.

6:00 مساءًا بتوقيت الأردن.

6:00 مساءًا بتوقيت سوريا.

6:00 مساءًا بتوقيت لبنان.

6:00 مساءًا بتوقيت العراق.

5:00 مساءًا بتوقيت السودان.

6:00 مساءًا بتوقيت اليمن.

5:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.

4:00 مساءًا بتوقيت تونس.

4:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.

3:00 مساءًا بتوقيت المغرب.

7:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.

6:00 مساءًا بتوقيت البحرين.

7:00 مساءًا بتوقيت سلطنة عُمان.

6:00 مساءًا بتوقيت الكويت.

6:00 مساءًا بتوقيت قطر.

3:00 مساءًا بتوقيت موريتانيا.