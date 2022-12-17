الان ŇÔŴ LIVE 1st.. بث مباشر المغرب وكرواتيا يلا شوت yalla shoot || مشاهدة مباراة المغرب وكرواتيا بث مباشر اليوم 2022-12-17 يلا شوت

بث مباشر المغرب وكرواتيا الان Morocco vs Croatia، نعرض من خلال موقعنا الرائد الفجر الرياضي مشاهدة مباراة المغرب وكرواتيا بث مباشر المواجهة النارية التي ستجمع بين المنتخبين، في تحديد المركز الثالث بكأس العالم 2022، اللعب علي برونزية المونديال شرف كبير لأي لاعب لذا ستكون هناك منافسة ملتهبة بين بث مباشر المغرب وكرواتيا يلا شوت علي الفوز وحسم المركز الثالث علي العالم.

بدأ هدف الاثنين من أول مشاركة لهما في المسابقة، أو يمكن القول أن طموحاتهما بدأت تتزايد مع دخولهما مرحلة خروج المغلوب، راغبين في الوصول إلى النهائي والفوز بشكل غير متوقع بالبطولة أو الوصيف. -up، لكنهم لم يتمكنوا من الاصطدام وجهًا لوجه اليوم في موقع سيكون نقطة ساخنة، لكن سيكون من المثير للمشاهدين رؤية المغرب وكرواتيا على الهواء مباشرة.

المغرب وكرواتيا بث مباشر يلا لايف، نصف النهائي أمام آخر بطلة فرنسا، وأحلام جماهير المغرب تتوقف هنا، إلى جانب أنهم أقوى المتنافسين على الفوز هذا الموسم، لأنهم خسروا أمام الزوجي دون رد، لكن أه تيراس ليونز سلموا. كل شيء لهم في الوقت المحدد لكن اللقاء لم يسير كما هو مخطط له والسيناريو الذي كانوا يأملونه حيث كانوا يعيدون نفس المباراة ضد إسبانيا بإغلاق المنطقة الدفاعية بإحكام واللعب للوصول إلى الوقت الإضافي ثم ركلة جزاء.

بث مباشر مباراة المغرب ضد الكرواتي ياراكورا لكن ذلك لم يحدث فقد أخطأوا في هدف مبكر في الدفاع وانقلب الوضع رأسًا على عقب وأصبح المغرب هو الجانب المهاجم من الملعب الكامل ولعب في المباراة المزيد فتح الدفاع ليأخذ مباراة الإياب في الشوط الثاني والتي كانت أشبه برصاصة خير، بث مباشر لمباراة المغرب الكرواتي.

تغطية حية لأساطير المغرب وكرواتيا على الهواء مباشرة، ولم يضيع مدرب المغرب وليد ركركي أي وقت في ترجمة ما أظهره بميدالية برونزية منذ انطلاق المونديال، عندما حقق أصغر طموحاته في البطولة حيث بدت تصريحات مثيرة للجدل بعد خسارته أمام وعبّر الديك الفرنسي عن خيبة أمله لفشله في الوصول إلى نهائي المونديال والتتويج، وتحسنت الروح المعنوية للمدرب بشكل كبير، وتغيرت عقليته أيضًا، وواجه التحديات والصعوبات التي واجهتها الدولة بأكملها. اللعبة والتعبير.

"جولات التصفيات هي أسوأ نهائيات كرة القدم. شعرت أنا وفريقي بخيبة أمل كبيرة لعدم الوصول إلى نهائي حقيقي، لكننا اليوم اضطررنا للعب في مباراة البطولة. سيكون صراعًا بسبب الإرهاق البدني والعقلي إنها مباراة صعبة على لاعبي الفريقين، لكن أسود الأطلس سيحاول إنهاءها بطريقة جيدة ". تغطية حية لمباراة المغرب وكرواتيا 365.

من ناحية أخرى، فإن كرواتيا ليست مرشحًا قويًا لأبعد نقطة في المونديال، ناهيك عن الأداء الفني للاعبيها، لكنهم حققوا المستحيل بإقصاء البرازيل. وبلغوا ربع النهائي بعد فوزهم عليهم بركلات الترجيح لكنهم خسروا أمام الأرجنتين في نصف النهائي. بثلاثة أهداف نظيفة، أضاعوا فرصة تكرار ما فعلوه في النسخة الأخيرة من روسيا 2018، حيث احتلوا المركز الثاني، حيث التقوا بفرنسا في النهائي عندما قدموا نسخة تاريخية.عندما تُرجمت إلى الثانية في العالم.

سيكونوا اليوم علي موعد مع ماتش تاريخي قوي امام المغرب للعب الميدالية، بالتأكيد الثنائي يتمنان ان يحسموا البرونزية لصالحهم، وهنا تزداد صعوبة اللقاء لان المعنويات والطموحات مشتركة بشكل كبير، سيكون الماتش غير سهل مطلقًا ومن سيكون نفسه اطول في الملعب حتي النهاية سنهنأه بالميدالية بعد نهاية اللقاء، بث مباشر المغرب وكرواتيا 360 kora.

بث مباشر المغرب وكرواتيا 365 كورة تلعب مباراة المغرب وكرواتيا بث مباشر اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت مصر، يذكر بأن المغرب وكرواتيا يعرفان بعض جيدًا، حيث التقيوا سويًا في دور المجموعات بالمرحلة الاولي وانتهي اللقاء بالتعادل السلبي ولم يكنه لطرف الافضلية علي الآخر، لكن مباراة اليوم ستكون حاسمة وهامة لكلًا منهما بالتأكيد، لنتابع سويًا من سيكون له الكلمة العليا ويحكم بأحكامه ويعود إلي بلده للاحتفال مع جماهيره بالبرونزية التاريخية، بث مباشر المغرب يلا شوت.

يفتتح ملعب خليفة الدولي ابوابه لاستضافة اهم وابرز مباراة في اليوم التي من المقرر انعقادها في تمام الساعة الخامسة بتوقيت مصر والسادسة بتوقيت المملكة العربية السعودية، واعلنت قناة بين سبورت عن إذاعتها بث مباشر المغرب وكرواتيا عبر قناة bein sports 1 hd max بتعليق جواد بدة وعلي max 2 بتعليق عامر الخوذيري بجانب نقلها عبر فضائية alkass extra one hd بتعليق المعلق المتميز خليل البلوشي الذي تعليقه يزيد اثارة ومتعة اللقاءات.

احتج الاتحاد المغربي لكرة القدم للفيفا ضد حكم مباراة فرنسا الماضية مؤكدين بأن كان لهم ركلتين جزاء لم يتم احتسابهم، معبرين عن استياءهم الشديد من اختيار هذا الحكم الذي لم يملك الخبرة الكافية لاداره مباراة تلعب في السيمي فاينال، وان اخطائه التي ارتكبها أثرت على تحديد هوية المتأهل للسيمي فاينال، فعلي حديثهم كان هناك ضربتين جزاء مستحقين للمغارب لم يحتسبهم حكم اللقاء مما أثر علي نتيجة اللقاء.

لعبت المغرب حتي الآن ست مباريات في طريقها بكأس العالم قطر 2022 وهو أكثر عدد مباريات خاضه منتخب عربي أو افريقي بالمونديال علي مدار تاريخه، وللصدفة افتتحت مبارياتها أمام كرواتيا وهستنهيه امامها، اللقاء الأول كان انتهي بنتيجة التعادل السلبي لكن اليوم يستحيل أن تتكرر نفس النتيجة، حيث سيخرج فائز واحد فقط وسيتوج بالبرونزية وستكون خير نهاية لطريقهم بالمونديال.

أعلنت قناة بين سبورت عن صدمة لجميع الجماهير العربية قبل ساعات من مباراة المغرب وكرواتيا، حيث أعلنت عن عدم إذاعتها للمباراة علي بين سبورت المفتوحة وذالك لأن عدد المباريات التي تحق إذاعتها مجانا لجميع المشاهدين 22 لقاء فقط، نقلت منهم 21 وستنقل النهائي غدا بين الارجنتين وفرنسا، ليتكرر الأمر في نسخة 2018 مما يعني بأن لقاء تحديد المركز الثالث والرابع اليوم لن يكون منقول عبر المفتوحة.

أكد زلاتكو داليتش بأنه يريد الفوز اليوم علي المغرب واقتناص الميدالية البرونزية لاهداء للشعب الكرواتي والجماهير التي كانت تؤازرهم من مباراتهم الأولي في البطولة، واضاف بأن يمتلك في صفوفه أكثر من لاعب مصابين لأسباب مختلفة وأنه لن يدفع بهم في مباراة المغرب اليوم رافضا مبدأ المغامرة تماما، وأشاد بأداء لاعبي اسود الاطلس قائلا: ” المنتخب المغربي ابهر الجميع خلال مشاركته في النسخة الحالية من كأس العالم، فهو كان مبهر ولم أحد يتوقع بأنه سيصل إلى هذه المكانة، فهم يفكرونا بأنفسنا لأنهم يسيروا علي نفس خطانا في النسخة الماضية”.

كسرة النفس مسيطرة علي وليد الركراكي قبل مباراة المغرب وكرواتيا المدرب الفني للمنتخب المغربي الذي بعث تصريحات سلبية خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي انعقد امس الجمعة، قبل انطلاقة مباراته الحاسمة امام كرواتيا، حيث اشار الركراكي بأن كأس العالم انتهي بالنسبة إليه، معبرا عن حزنه الشديد لعدم التأهل لنهائي المونديال ومقابلة الارجنتين، في محاولة تحقيق انجاز تاريخي بالتتويج بالبطولة أو إنهاء المونديال بالوصافة، لكنه اكد بأن مواجهة الكروات ستكون صعبة علي لاعبيه بسبب الارهاق، لكنه اضاف بأنه سيعملوا كل شيئ لإنهاء كأس العالم بميدالية.

كرواتيا Vs المغرب.

البطولة: كأس العالم 2022 (المركز الثالث).

القنوات الناقلة: beIN Max 1.

الملعب: 499 (أرضية ).

المعلق: غير مدرج.



موعد المباراة:

6:00 مساءًا بتوقيت السعودية.

5:00 مساءًا بتوقيت مصر.

6:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.

6:00 مساءًا بتوقيت الأردن.

6:00 مساءًا بتوقيت سوريا.

6:00 مساءًا بتوقيت لبنان.

6:00 مساءًا بتوقيت العراق.

5:00 مساءًا بتوقيت السودان.

6:00 مساءًا بتوقيت اليمن.

5:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.

4:00 مساءًا بتوقيت تونس.

4:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.

3:00 مساءًا بتوقيت المغرب.

7:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.

6:00 مساءًا بتوقيت البحرين.

7:00 مساءًا بتوقيت سلطنة عُمان.

6:00 مساءًا بتوقيت الكويت.

6:00 مساءًا بتوقيت قطر.

3:00 مساءًا بتوقيت موريتانيا.