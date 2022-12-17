ألمانيا تقدم 100 مليون يورو لدعم صندوق الطاقة الأوكراني

الاقتصاد
بوابة الفجر

قدمت ألمانيا 100 مليون يورو إلى صندوق دعم الطاقة الأوكراني؛ لشراء المعدات اللازمة لاستعادة البنية التحتية للطاقة التي تضررت من الهجمات الروسية، وفقًا لبيان صادر عن السفارة الألمانية في أوكرانيا.

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وأشارت وكالة Ukrinform، إلى أنه مع استمرار الهجوم الروسي على البنية التحتية للطاقة المدنية في أوكرانيا، يقف الشركاء الدوليون وألمانيا جنبًا إلى جنب مع أوكرانيا في هذه الساعات المظلمة، حيث استجابت وزارة الاقتصاد الألمانية للدعوة بتقديم 100 مليون يورو إضافية لصندوق دعم الطاقة.

 

يذكر أنه في وقت سابق من شهر ديسمبر 2022، أعلنت الحكومة الفيدرالية الألمانية عن مساهمة قدرها 30 مليون يورو؛ لشراء معدات إصلاح الطوارئ لاستعادة البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا التي تضررت من القصف الروسي، ليصل بذلك إجمالي ما قدمته ألمانيا من دعم إلى 130 مليون يورو.

 

وتم إنشاء صندوق دعم الطاقة في أبريل الماضي، من قبل مجتمع الطاقة وبدعم من المفوض الأوروبي للطاقة، قدري سيمسون، ليصل إجمالي ما حصل عليه الصندوق حتى 13 ديسمبر 2022 نحو 61.5 مليون يورو من 5 دول ومنظمات دولية، قبل أن تضخ ألمانيا 100 مليون يورو.



وتوجه الأموال الموحدة من الجهات المانحة إلى استعادة البنية التحتية للطاقة التي تضررت أو دمرت نتيجة الأعمال العدائية على أراضي أوكرانيا، والتي أثارها العدوان العسكري الروسي، حيث تنسق وزارة الطاقة الأوكرانية طلبات الشركات الأوكرانية لتنفيذ أعمال الترميم ذات الصلة.

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