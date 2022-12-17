هناك 3 قنوات تقدم بث مباشر مشاهدة مباراة المغرب وكرواتيا في مباراة تحديد المركز الثالث بـ كأس العالم قطر 2022، وتريد الجماهير معرفة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة كرواتيا ضد المغرب لمشاهدتها مجانًا.

ويستعد منتخب المغرب لرفع رأس العرب والأفارقة في كأس العالم 2022، حيث صرح مدرب كرواتيا بأن مباراته صعبة ضد المغرب، وأن أسود الأطلس هم المفاجأة الكبرى في مونديال قطر 2022، وفيما يلي نستعرض معكم ترددات 3 قنوات تقدم بث مباشر مشاهدة مباراة المغرب وكرواتيا لتحديد المركز الثالث في كأس العالم قطر 2022.

هناك 3 قنوات ستقدم بث مباشر مشاهدة مباراة المغرب وكرواتيا في كأس العالم قطر 2022، حيث تمتلك هذه القنوات حقوق البث الحصري والرسمي لمباريات منتخب المغرب في كأس العالم قطر 2022، وستتيح قنوات بين سبورت والكأس الرياضية القطرية، والرياضية المغربية Arryadia TNT HD مشاهدة مباراة كرواتيا ضد المغرب اليوم السبت 17 نوفمبر الجاري ضمن منافسات تحديد المركز الثالث والرابع في كأس العالم 2022.

ويريد المنتخب المغرب معادلة الكفة من حيث تاريخ مواجهات المنتخبين، حيث تقابلًا مرتين الأولى فاز بها منتخب كرواتيا بركلات الترجيح، والثانية حسمها التعادل السلبي في دور مجموعات كأس العالم قطر 2022، وحال فوز أسود الأطلس ستتعادل الكفة بين المنتخبين، وفيما يلي نقدم لكم تردد قناة الكأس المفتوحة التي من المحتمل أن تقدم بث مباشر مشاهدة مباراة المغرب وكرواتيا لتحديد برونزية مونديال قطر 2022.

وسينطلق بث مباشر مباراة كرواتيا ضد المغرب في كأس العالم 2022 اليوم في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة والقدس، طرابلس، الخرطوم، الساعة 4:00 عصرًا بتوقيت المغرب وتونس، الجزائر، والساعة 6:00 مساءً بتوقيت السعودية وقطر، الأردن، سوريا، والساعة 7:00 مساءً بتوقيت سلطنة عمان والإمارات.

ويبدو أن الكرواتيين والمغاربة رفاقًا في البطولة، حيث خاض المغرب وكرواتيا المباراة الافتتاحية بالمونديال أمام بعضهما، وسيختتمان البطولة بمباراتهم سويًا، ونقدم لكم ترددات قناة بين سبورت ماكس 1، وقناة بين الكأس 1 إكسترا، والرياضية المغربية Arryadia TNT HD، التي ستتيح بث مباشر مباراة المغرب وكرواتيا في كأس العالم قطر 2022.

تردد قناة بين سبورت ماكس 1

قمر صناعي: نايل سات

التردد: 12604

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 2/3

تردد قناة الكأس 1 إكسترا

قمر صناعي: نايل سات

التردد: 11919

معدل الاستقطاب: أفقي

معدّل الترميز 27500

تصحيح الخطأ: 3/4

أعلن المدرب وليد الركراكي تشكيل منتخب المغرب التالي لمواجهة كرواتيا في لقاء تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم قطر 2022، حيث يقود حكيمي رفاقه ضد الكرواتيين.

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: أشرف حكيمي - أشرف داري - جواد اليامق - نصير المزروعي.

خط الوسط: عز الدين أوناحي - سفيان أمرابط - عبدالصمد الزلزولي.

الهجوم: حكيم زياش - يوسف النصيري - سفيان بوفال.

تشكيل كرواتيا ضد المغرب

أما على الجانب الآخر، أعلن المدرب زلاتكو داليتش تشكيل منتخب كرواتيا التالي لمواجهة المغرب في مباراة تحديد صاحب برونزية مونديال قطر 2022، حيث سيقود نجم ريال مدريد لوكا مودريتش رفاقه في آخر مباراة له في كأس العالم.

حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش.

الدفاع: جوسيب يورانوفيتش - ديان لوفرين - يوشكو جفارديول - بورنا سوزا.

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش - مارسيلو بروزوفيتش - لوكا مودريتش.

خط الهجوم: إيفان بيريسيتش - فلاديمير بيتكوفيتش - ماركو ليفايا.

تردد قناة بين سبورت المفتوحة

أعلنت بين سبورت عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أنها ستتيح بث مباشر نهائي كأس العالم قطر 2022 على قناة بين سبورت المفتوحة، ورابط قناتها الرسمية على اليوتيوب، حيث سيتمكن جميع المشجعين في الوطن العرب من مشاهدة مباراة الأرجنتين وفرنسا في نهائي كأس العالم 2022 بشكل مجاني على التلفزيون أو الإنترنت.

ومن المتوقع أيضًا أن تقدم بين سبورت المفتوحة بث مباشر مباراة المغرب وكرواتيا لتحديد المركز الثالث، في كأس العالم 2022، ولكن لم تعلن بين سبورت هذه الأمر حتى الآن، لكن التلفزيون المغربي سيتيح البث المباشر لمباراة كرواتيا ضد المغرب على قناة الرياضية المغربية Arryadia TNT HD والتي ذكرنا ترددها بالأعلى، بالإضافة إلى أن التلفزيون المغربي يقدم البث المباشر على مدار الـ 24 ساعة عبر المواقع الإلكترونية الرسمية لقنواته.