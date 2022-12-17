مشاهدة مباراة المغرب وكرواتيا بث مباشر اليوم كأس العالم قطر 2022

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تترقب عشاق كرة القدم العالمية مباراة قوية تجمع بين منتخبي المغرب وكرواتيا مساء اليوم السبت 17 ديسمبر، على أرضية استاد خليفة الدولي، لحساب فعاليات دور تحديد المركز الثالث في بطولة كأس العالم قطر 2022.

الفجر يقدم مشاهدة مباراة منتخبا المغرب وكرواتيا بث مباشر اليوم، وذلك مع انطلاق صافرة البداية المقرر لها في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، أي الخامسة بتوقيت القاهرة، وستنقل مواجهة كرواتيا ضد المغرب على الهواء عبر قناة بي إن سبورت HD1 ماكس بأداء صوتي للمعلق جواد بدة.

لمشاهدة مباراة المغرب وكرواتيا بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة المغرب وكرواتيا بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة المغرب وكرواتيا بث مباشر ( اضغط هنا )

يحلم المنتخب المغربي في تحقيق البرونزية لأول مرة في تاريخه هذا اليوم بمونديال قطر 2022، على الرغم من خروجه من كأس العالم على يد فرنسا في دور نصف النهائي بهدفين دون رد.

وظهر المغرب بصورة مميزة في مونديال قطر منذ بداية مشواره من دور المجموعات، مواصلًا لدور الـ 16 بعد الفوز على إسبانيا بركلات الرجيح، ومن ثم تجاوز عقبه البرتغال بهدف دون رد في دور ربع النهائي، وبنصف النهائي فشل في الوصول للمباراة الختامية رغم الأداء الجيد الذي قدمه.

واستعد أسود الأطلس لهذه المعركة بشكل قوي وتركيز عالي، حيث يطمح في تحقيق الفوز من أجل تحقيق إنجاز تاريخي بالنسبة له وللعرب بشكل عام بحصد أول برونزية في تاريخ كأس العالم بالنسبة للعرب ولقارة إفريقيا، ولكن هذا يتطلب منه القتال العالي لنيل مراده.

وعلى الجهة الأخرى، خرج منتخب كرواتيا من دور نصف النهائي، وذلك بعدما لم ينجح في الظهور بشكل جيد وسقط في فخ الخسارة أمام الأرجنتين بثلاثية دون رد، ليبقى له أمل في حصد ميدالية المركز الثالث.

المنتخب الكرواتي يبحث في هذه المعركة القوية عن تحقيق الفوز لحصد البرونزية، ولكن هذا يتطلب منه التركيز العالي من أجل نيل مراده بحصد هذا المركز لأول مرة في تاريخه بالمونديال، لا سيما أنه أنهى النسخة الماضية بالمركز الثاني بعد خسارته في النهائي من فرنسا.

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