مشاهدة مباراة المغرب ضد كرواتيا بث مباشر ياسين تي في أون لاين

أعلنت القنوات الناقلة عن رابط مشاهدة مباراة المغرب وكرواتيا بث مباشر اليوم السبت، ضمن منافسات تحديد المركز الثالث في كأس العالم مونديال قطر 2022 التي تجري على استاد خليفة الدولي، قبل ساعات من نهائي البطولة.

وأفادت القنوات بأن مباراة المغرب ضد كرواتيا بث مباشر تنطلق الساعة السادسة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والأردن وقطر ولبنان والعراق والكويت وسوريا، الخامسة في فلسطين وجمهورية مصر والسودان وليبيا.

كما تبدأ مباراة كرواتيا والمغرب عند الساعة الرابعة مساء بتوقيت تونس والمغرب والجزائر وفرنسا، الثامنة في الإمارات العربية المتحدة والبحرين وسلطنة عمان، لكنها تكون منتصف النهار في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا أيضا.

ويسعى المنتخب المغربي إلى تحقيق إنجاز تاريخي بتحقيق المركز الثالث الذي لم يسبق لفريق عربي أو أفريقي أن وصل إليه منذ انطلاق بطولة كأس العالم، حيث كانت الأمنيات في بلوغ المباراة النهائية لكنه تلقى خسارة غير مستحقة.

على الجانب الآخر، فشل المنتخب الكرواتي في الوصول إلى إنجاز مونديال روسيا، حيث كان الطرف الثاني في النهائي إلى جانب فرنسا التي حصلت على اللقب في ذلك الوقت، وتأهل هذا العام التتويج بالبطولة للمرة الثانية تواليا.

وقدم منتخب أسود الأطلس أداء كبيرا أمام نظيره الفرنسي في نصف النهائي، لكنه لم يترجم أفضليته طوال مجريات اللقاء إلى أهداف، في حين استغل فريق الديوك الفرنسية الهجمات القليلة التي أتيحت له وأحرز منها هدفين اثنين.

في الجهة المقابلة، تلقى منتخب كرواتيا هزيمة ثقيلة في نصف النهائي من الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي الذي يسعى غدا للحصول على أول لقب كأس عالم في تاريخه قبل اعتزاله اللعب الدولي من جهة واحدة، وكرة القدم بشكل عام.

كرواتيا ضد المغرب بث مباشر

ويعيش لاعبو المغرب ظروفا جيدة، إذ لم يواجهوا أي لوم من الجمهور العربي عقب الخسارة أمام فرنسا في المباراة الماضية؛ كون المرحلة التي وصلوا إليها تستحق الإشادة ويمكن البناء عليها في البطولات الكروية للسنوات القادمة.

أما الخصم المباشر لهم، يوجد لديه أخبارا غير سارة على المستوى المقبل، تتمثل في إعلان الدولي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد اعتزاله اللعب الدولي، ما يعني فقدان الفريق لجهود واحد من أساطير البلاد، على مدار سنوات.

يشار إلى أن مباراة المغرب ضد كرواتيا مباشرة تنقل على قناة المغربية الرياضية بصوت المعلق هشام فرج، بالإضافة إلى قنوات بي ان سبورتس والكأس القطرية غير المفتوحة، لكن النهائي بين فرنسا والأرجنتين سيبث مجانا.